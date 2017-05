Notícia Els pares donen suport a la directora de l’Escola Rosa Campà L’AMPA vol explicacions sobre un expedient a la direcció del centre La jornada ludico-reivindicativa, ahir.

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’escola Rosa Campà de Montferrer van organitzar ahir al matí una «jornada ludico-reivindicativa», i no van portar els fills a classe, en protesta per la manca d’informació per part del Departament d’Ensenyament sobre l’expedient que s’ha obert a la direcció de l’escola. El col·lectiu dona suport a la direcció del centre i reclama que es resolgui aquest conflicte perquè els tràmits iniciats per la conselleria han generat «tensió» a la comunitat i fins i tot posen en risc el projecte educatiu del centre rural, que forma part de la ZER Urgellet.

La protesta lúdica, en la qual hi van prendre part una cinquantena d’alumnes acompanyats dels seus progenitors, es va fer a la sala d’actes de l’Ajuntament de Montferrer i Castellbò, just al costat del col·legi. En un comunicat, l’AMPA reclama a Ensenyament «una explicació clara i per escrit del què ha ocorregut a l’escola, i si suposadament han estat fets prou greus com per fer cessar una directora i part de l’equip docent». Els pares han explicat que d’ençà que es va fer la inspecció a l’escola la situació cada cop «és més tensa» tant entre els mestres com entre les famílies. A més més, «la desinformació i el silenci» del departament «només ha afavorit l’agreujament del conflicte».

Els pares i mares han detallat que la polèmica neix de la denúncia «de dos o tres mestres que no se senten a gust» amb el projecte educatiu o que «tenen algun tipus de queixa laboral» i que ho van denunciar al Departament. Arran d’aquesta denúncia, la primera setmana d’abril es va fer una inspecció a l’escola durant la qual, segons l’AMPA, «la mateixa inspectora va amenaçar a la directora que si no dimitia li obririen un expedient sancionador».

Una de les mares, Elisabeth Fabra, ha manifestat que «l’única voluntat dels pares és que l’escola segueixi amb la línia pedagògica encetada fa dos anys i que va aprovar el Departament d’Ensenyament». En aquest sentit, Fabra ha subratllat que estan «molt contents» amb el model de l’escola» i que volen «que es mantingui l’equip directiu d’acord a aquesta línia». A més a més, la representant de l’AMPA ha estat clara amb «els professors que no se sentin còmodes amb la línia d’actuació» establerta per la directora i els ha instat a «que marxin».

En aquest sentit, des de l’AMPA consideren que les possibles tensions entre mestres «és normal que existeixin, però s’han de solucionar de forma interna» en comptes de traslladar-les al Departament d’Ensenyament, cosa que consideren que només ha portat «més tensió i que molts mestres estiguin de baixa». Actualment l’Escola Rosa Campà té una vuitantena d’alumnes i des de l’any passat està incorporada al programa Escola Nova 21.

Des del Departament d’Ensenyament han assegurat que van conèixer «presumptes irregularitats» que els ha fet saber «alguna docent» i que ara «s’estan estudiant i analitzant la situació per veure si són certes». En aquest sentit, fonts d’Ensenyament, han apuntat que «un cop es tinguin les conclusions es decidirà que es fa i afirmen que «en cap cas es preveu tancar el projecte educatiu» però no han confirmat ni desmentit si la inspectora va amenaçar la directora perquè renunciés al càrrec.