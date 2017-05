Notícia El NIU comença a funcionar amb una app andorrana Kopyk geocalitza fotografies per després compartir-les Gouarré i l’emprenedor Jonathan Pisonero expliquen el projecte, ahir. Autor/a: ANA / C. G.

El novembre de l’any passat Andorra Telecom va posar en funcionament a l’edifici Els Arcs de la Massana el NIU, un espai per a la «incubació» i «acceleració» de projectes empresarials del país. Un projecte per fomentar l’emprenedoria en un espai comú i que compta amb la col·laboració de mentors, assessors i fins i tot inversors, per fer realitat les idees empresarials. Durant aquest període de temps, va explicar ahir el responsable del NIU, Miquel Gouarré, 12 empreses han mostrat el seu interès en entrar dins la iniciativa, quatre han fet una demanda formal i, de moment, dues han obtingut el vistiplau.

La primera d’elles es va donar a conèixer ahir. Es tracta de Kopyk, una aplicació per a telèfons mòbils que geocalitza fotografies per després compartir-les amb la resta d’usuaris. També crea àlbums de zones concretes i dins d’aquests àlbums genera un sistema de votacions amb premis per a les fotos que més agradin. Ha estat creada per l’emprenedor andorrà Jonathan Pisonero.

L’app ja està creada i, de fet, ha estat descarregada 2.000 vegades, i també s’han penjat 600 fotografies des de vint països diferents, va assenyalar Pisonero. També des de l’Amèrica del Sud, on «som molt actius». Però al voler créixer, l’emprenedor s’ha trobat amb el fet que necessita més coneixements tecnològics i informàtics: «Necessitava ajuda», va admetre. Arribats a aquest punt, va accedir al programa del NIU «per redefinir el model de negoci» de Kopyk, i també per aconseguir que el seu projecte generi beneficis, tenint en compte que la descàrrega és gratuïta (i de moment només per a mòbils Android). El procés ja ha començat i Kopyk es troba ara mateix «en fase d’acceleració», va afegir Gouarré.

Gouarré va precisar que Kopyk entra al NiU com un projecte ja embastat però que necessita d’acceleració amb la definició d’un model de negoci i de finançament. El NiU també està pensat per acollir start-ups embrionàries que han de dur a terme tot el procés d’incubació del nou producte.

D’altra banda, el responsable del NIU va indicar que al mes de juliol s’hi implantarà una segona empresa, en aquest cas la d’un francès que s’ha establert al país amb la seva família. És un enginyer en telecomunicacions que ha creat una eina de monitorització que permet predir el trànsit a què haurà de fer front una determinada xarxa d’Internet, informa l’ANA.

El NIU, un espai únic a Andorra, genera un ecosistema col·laboratiu per al desenvolupament de noves empreses, proporcionant el suport d’Andorra Telecom i de mentors i col·laboradors per assegurar l’èxit del projecte. Les instal·lacions disposen d’un total de 18 llocs de treball, tres sales de reunions i àrees comunes.

Pisonero va explicar les possibilitats que ofereix el concepte del NiU com són el suport d’Andorra Telecom, gaudir de mentors i assessors de suport per desenvolupar el projecte o la possibilitat de tenir accés als inversors.