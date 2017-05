El president del Consell Europeu vindrà al Principat a la tardor

El cap de Govern, Antoni Martí, el ministre d’Estat de Mònaco, Serge Telle, i el secretari d’Estat pels Afers Exteriors, Polítics i de la Justícia de la República de San Marino, Nicola Renzi, van aprofitant la seva presència als Jocs dels Petits Estats per continuar amb una segona reunió trilateral per abordar conjuntament l’estratègia en les negociacions de l’acord d’associació amb la Unió Europea, després de la que van tenir el 18 de març passat en territori monegasc.



Lluny d’aprofundir en els temes de debat que han sorgit durant aquesta trobada, Martí va optar per fer unes declaracions planeres basades en la que el propi cap de Govern considera com una dita seva, la de que les negociacions «van sense pressa però sense pausa», i d’altres tòpics tipus ««reflexionem cada pas que fem, però no parem en les negociacions» o que les converses han estat «molt positives».



El màxim mandatari andorrà, però, va avançar que hi haurà una tercera trilateral i que aquesta es produirà a Andorra. No hi ha una data fixa encara però segons va apuntar serà «a la tardor» i aquesta es produirà durant la visita oficial al Principat del president del Consell Europeu, el polonès Donald Tusk, el qual va ser definit per Martí com una persona «molt a favor de les llibertats».



La trobada d’ahir va tenir d’altres protagonistes secundaris entre els quals hi havia l’ambaixadora d’Andorra a la UE i pròxima titular d’Afers Exteriors, Maria Ubach, a més de l’ambaixador a San Marino, Enric Tarrado.

Ubach, portaveu dels tres països / En definitiva, Martí va explicar que les tres delegacions van intercanviar les diferents posicions i les especificitats que defensa cadascun, de la mateixa manera que han compartit les possibilitats de creixement econòmic que representa l’acord. «Hem avançat molt, hi ha hagut cooperació i entesa i hem aconseguit que Ubach parli també en nom de les tres delegacions en una estratègia comuna tot i algunes discrepàncies que hem tingut, i això ens fa més forts». Amb tot, tenen clar que volen defensar que l’acord s’adeqüi a les especificitats de cada estat i que tingui perdurabilitat en el temps.



En acabar la reunió al Palazzo Begni, els tres mandataris van enregistrar un programa especial al a televisió pública de San Marino, on van manifestar de manera unitària l’oportunitat que significa per als tres països l’entrada al mercat interior europeu. També han coindicit en l’ocasió que es presenta d’obertura i diversificació de l’economia dels tres estats i en les perspectives que l’acord d’associació representa per a les futures generacions.