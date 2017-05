Contenidors ambulants per tota Andorra

El Govern d’Andorra va donar ahir a tots els Comuns unes minideixalleries mòbils per facilitar la recollida selectiva dels ciutadans. Totes les corporacions locals n’han rebut una, excepte Encamp que disposarà d’una segona per al Pas de la Casa i voltants, i seran les encarregades de gestionar la planificació de les ubicacions dels punts de recollida, en funció dels pobles que tingui cada parròquia i de les necessitats dels seus habitants.



La idea, però, és que al juny ja estiguin operatius i s’establirà un calendari fix perquè els contenidors ambulants vagin desplaçant-se els mateixos dies durant cada mes de l’any. Tot això es comunicarà a través dels canals típics: xarxes socials, newsletters o, en el cas d’Ordino, tal i com va apuntar ahir, Gemma Riba, «a través de la nostra app».-En tot cas, i per als despistats, la cònsol menor ordinenca va deixar clar en representació de tots els comuns que «estaran ubicats en punts visibles».



Segons indica el balanç del 2016 de la cartera de Medi Ambient, les xifres en matèria de reciclatge selectiu van donar un petit pas enrere i va passar de l51% al 49%. La líder d’aquest ministeri, Sílvia Calvó, va justificar, però, que continua sent «un bon índex» en comparació a la resta d’Europa, on la mitja volta el 30%. «Però som molt exigents amb nosaltres en les qüestions ambientals i volem incidir més en la recollida propera al ciutadà», va sostenir.



El més important d’aquests contenidors ambulants és que és molt específic. «Son deixalleries que oferim per demanda de la població», apunta Calvó. Es tracta de brosses a les quals tenen cabuda radiografies, tòners, olis de fregir, bombetes i fluorescents, piles i bateries, petits electrodomèstics, aerosols i d’altres elements que fins ara no tenien cap forat dins la recollida selectiva, centrada principalment en el vidre, paper-cartró i plàstic amb els ja clàssics recipients verds, grocs o blaus que veiem pels carrers i que són fixes.



Les deixalleries mòbils també tindran un espai al seu exterior per oferir més informació al ciutadà, recordant, per exemple, de quins altres contenidors tenim a disposició als carrers i recordant que en tercer terme hi ha les deixalleries fixes pels residus de volum més important.

Hi haurà qui es pregunta per què no posar-les fixes, però és que els vuit contenidors ambulants li han costat al Govern prop de 60.000 euros i no són els típics que s’ompliran fins a dalt en qüestió d’hores. I si hem de posar-ne un a cada localitat d’Andorra, el pressupost tranquil·lament hauria estat cinc vegades superior.