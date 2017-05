Una nou col·lectiu representarà els comerciants de l’eix central

Ja liquidada la temporada d’hivern i a quinze dies de que comencin les rebaixes de l’estiu, els comerciants de l’eix central que formen les associacions de l’avinguda Meritxell, Carlemany i Na Maria Pla han donat un pas de gegant per unificar criteris i han decidit crear un col·lectiu que els representi. Així ho anunciaran demà a l’assemblea general en el darrer ordre del dia, segons va assegurar ahir a aquest rotatiu Sònia Yebra, la qual detallar que de moment conviurà amb les tres associacions tot i que la presidenta de comerciants de Meritxell no descarta que desapareguin ja que segons va opinar: «En aquest sector no entenem de fronteres, som un sol eix i és necessari unificar les forces».



Segons va apuntar la presidenta de Meritxell, «ja fa molt de temps que parlem d’aquesta possibilitat perquè volem el màxim compromís de tots els que representem l’eix central».



Paral·lelament a aquest nou col·lectiu, Yebra també va avançar que segons defineix el pla estratègic per a l’eix comercial, es crearà també una entitat gestora d’accions a nivell comercial, que serà de caràcter públic-privat i a la qual tindran cabuda els Governs, els Comuns i els privats.

Pròxima reunió amb el Comú / Segons Yebra, a l’assemblea de demà també es presentarà dins de l’ordre del dia l’aprovació dels comptes corresponents al 2016, un debat/suggeriment sobre el pla d’embelliment a pocs dies vista d’una reunió que han de mantenir amb el Comú i informar els 63 socis de l’associació sobre el pla estratègic de comerç que s’afrontarà per a l’estiu.