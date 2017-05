Els passatgers del bus turístic guiat augmenten gairebé un 50%

El bus turístic d’Andorra es torna a posar en marxa amb l’expectativa d’acollir un 20% més de passatgers durant aquest any, i és que malgrat que les xifres del 2016 han estat força positives, aquestes no són suficients per cobrir les despeses que genera el servei.



Segons va detallar ahir el director de producte i nous projectes d’Andorra Turisme, Enric Torres, l’any passat van utilitzar el bus 2.838 persones, «un 49% més que el 2015». A més, aquest increment es va acompanyar d’un augment d’ingressos del 40%. Tot i això, «encara no hem aconseguit omplir la totalitat del bus en la seva capacitat, i és que durant l’any passat només es va ocupar un 37% del total de llocs que pot acollir el transport durant els cinc mesos que està en funcionament (de juny a octubre), per tant, el bus turístic encara no és rendible».



Actualment, Andorra Turisme destina 40.000 euros a dit transport, i la intenció és «incrementar les tasques comunicatives i de promoció per donar a conèixer més el bus i poder captar més passatgers, perquè si seguim creixent com fins ara, segurament d’aquí dos o tres anys el bus ja no tindrà pèrdues», va puntualitzar Torres. Tot i això, el president va remarcar que la voluntat del bus no ha esta mai guanyar diners, sinó «oferir un servei turístic als visitants i poder mostrar una altra cara d’Andorra, la dels paisatges, els museus i el patrimoni romànic».

El perfil dels visitants / D’altra banda, Torres va detallar que el perfil de persones que utilitzen el bus és sobretot visitants forans. D’aquests, el 64% són espanyols, el 6% francesos i la resta (30%) d’altres nacionalitats. A més, el 64% són dones i el 36% homes. L’edat mitjana dels passatgers és de 48 anys i el 41% són parelles i el 35% famílies.



Torres també va especificar les valoracions del tracte i servei que reben els passatgers són molt bones, ja que giren entorn a una nota mitjana de vuit sobre 10. I entre les poques millores que proposen els usuaris, es troba la possibilitat de tenir més temps per visitar els espais, «ja que en ocasions els itineraris només permeten baixar del bus, veure el monument o paisatge de forma ràpida i tornar al vehicle per continuar el trajecte».

Els itineraris / El bus turístic mantindrà la mateixes rutes (sis) i horaris que l’any passat. El servei es podrà contractar a partir de dijous i les reserves es podran fer a través de les plataformes online d’Andorra Turisme, mitjançant les contractacions a agències de viatges i establiments hotelers o adreçant-se a les oficines de turisme del Principat.



El preu per a itineraris de mig dia serà de 15 euros i pels dissabtes (que inclou dinar) serà de 29.