La Massana amplia les activitats d’estiu per a infants i joves

Una oferta amb més d’una dotzena de temàtiques diferents i molt diferenciada entre infants i joves. Aquesta és la filosofia d’enguany del departament d’Educació, Joventut i Esports del Comú de la Massana, que va presentar ahir l’ampli ventall d’activitats per aquestes vacances.



Pel que fa als infants nascuts entre el 2005 i el 2014, hi haurà 120 places setmanals als Esports d’Estiu i unes 25 places a cada setmana temàtica. En total, s’oferiran 1.200 places.



En relació als joves majors de 12 anys, s’ha optat per una programació d’activitats dirigides de matí i activitats lliures a la tarda. «Aquest any hem diferenciat l’oferta infantil i la juvenil perquè són dos públics molt diferents i que hem de tractar per separat», va detallar la consellera massanenca Natàlia Cusnir.

Les activitats / Els Esports d’Estiu continuen amb la seva vocació de fer que els nens «passin unes vacances divertides i de garantir als pares un bon servei», segons es va especificar des de la corporació. Per aquest motiu, s’han potenciat «al màxim les activitats a l’aire lliure, amb diferents disciplines esportives, excursions i sortides».



D’altra banda, les setmanes temàtiques, que es van posar en marxa amb la intenció que els nens puguin aprofitar l’estiu per aprofundir en un esport o activitat concreta, seguiran amb les temàtiques relacionades amb la dansa, els patins i l’skate, la bicicleta de descens, el bmx, la rítmica, el futbol, l’anglès, el ioga i el patchwork.



Les novetats d’enguany són el karate i la boxa i els esports de raquetes. En total, són nou temàtiques diferents, algunes amb dos torns per poder cobrir la demanda. S’han programat cinc setmanes temàtiques: aigua, esports, aventura, natura i descens. Es tracta d’activitats lúdiques, a l’aire lliure, i amb la possibilitat de contractar servei de menjador.

Les inscripcions / Les inscripcions es poden fer a partir de dimarts al servei de Tràmits. El preu dels Esports d’Estiu és de 50 euros la setmana, mentre que per les setmanes temàtiques és de 60 euros. En el cas de les activitats joves, la tarifa és de 30 euros.