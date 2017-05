Encamp obre les places pels actes lúdics i esportius

El departament de Joventut i Esports del Comú d’Encamp va obrir ahir les inscripcions per a les activitats estivals. Pel que fa a les Colònies d’Estiu, es divideixen en dos períodes de 12 dies, un primer torn del 3 al 14 de juliol i un segon torn del 17 al 28 de juliol, i estan dirigides a infants i joves d’entre 8 i 17 anys que realitzen diverses activitats a l’Alberg de la Baronia d’Encamp. Aquesta activitat compta amb 45 places.



La temàtica de les activitats d’enguany serà la Màquina del temps, que portarà als infants i joves a descobrir la prehistòria, l’Edat antiga, l’època Medieval, els grans descobriments de l’època Moderna i el futur. La temàtica central es desenvoluparà en les activitats lúdiques, esportives i culturals que es realitzaran al llarg dels dies, on els participants faran excursions, acampades, gimcanes, tallers de manualitats, activitats aquàtiques, o sortides com al Cirque du Soleil o a fer barranquisme a Alquézar.



El preu per torn de les colònies és de 230 euros per als infants i els joves de la parròquia d’Encamp, 275 euros per als infants i joves del país i de 465 euros per als infants i joves de fora del país, amb un 10% de descompte per als socis del Club Piolet o del Carnet Jove i un 20% de descompte per a segon germà.



D’altra banda, hi haurà el 4x15 d’Encamp i les activitats 4x15 del Pas de la Casa.