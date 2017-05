Santa Coloma tindrà un espai similar al Parc Central

El Comú d’Andorra la Vella està treballant en la creació d’un parc a la zona del costat de la caserna de Bombers de Santa Coloma que s’equipararà al Parc Central de la capital, però amb una extensió menor.



Segons va informar ahir la cònsol major de la parròquia, Conxita Marsol, fa aproximadament un mes que la corporació està treballant per aconseguir que aquest terreny, que és propietat del Govern, aculli un nou parc. «La idea que tenim és fer com un Parc Central, però a la mida, més petit», va especificar Marsol. El parc «seria allargat i se situaria a la vora del riu», a més, «tindria accessos a diverses zones de Santa Coloma».

El comú ja s’ha posat en contacte amb el Govern per informar del projectes, i –segons va matisar la cònsol major– sembla que l’Executiu veuria amb bons ulls la iniciativa.



Marsol va fer aquestes declaracions al finalitzar el primer Consell d’Infants d’Andorra la Vella, que va comptar amb la participació de 15 alumnes dels diferents centres de primària de la parròquia. Els joves van realitzar 12 propostes i totes van ser aprovades.

Comú i infants coincideixen / Precisament, una de les propostes dels joves consellers va ser la de realitzar un parc a Santa Coloma, i van proposar també els terrenys propers a la caserna de Bombers com a una possible ubicació. Al respecte, Marsol va remarcar «que al veure que els nens del col·legi Janer han proposat aquest projecte, no he pogut aguantar-me d’anunciar [el futur espai de Santa Coloma], perquè m’ha agradat molt que ells mateixos hagin vist que aquell terreny és idoni per fer el parc».



Les propostes / El Parc Central també va centrar l’atenció de moltes de les propostes dels joves consellers. Els alumnes van reclamar més neteja a l’espai, en especial als lavabos, una millora de l’skate parc i l’ampliació d’atraccions per a joves, ja que troben que estan massa centrades en els infants més petits.



Marsol es va mostrar favorable a aquestes reclamacions i va detallar que se seguiran les propostes, perquè «el Parc Central s’ha d’arreglar, no està en condicions».



Zones escolars / L’embelliment de les zones escolars i dels seus camins d’accés també va ser un tema que va generar força debat entre els participants.



Un dels llocs que diverses escoles van coincidir que s’hauria de millorar és el carrer Ciutat de Valls, que és el camí d’accés d’alguns centres escolars. En aquest sentit, els consellers van demanar un camí «més net, segur, bonic i alegre» i van proposar diverses solucions com pintar els bancs i les faroles de colors, pintar les parets de colors o pintar petjades que portin cap a l’escola.

Marsol va aprovar la iniciativa i va assegurar que fa dies que hi treballen i que les idees dels nens seran molt útils.

Cuida dels animals / D’altra banda, els joves consellers van mostrar preocupació pels excrements dels gossos a la via pública i l’ampliació d’espais per a aquests animals. Una situació que el comú de la capital també estudiarà.