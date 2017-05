Casals i Imbernón es fan càrrec temporalment de l’FC Andorra

L’FC Andorra ha hagut de reaccionar ràpid de cara a l’últim partit de lliga i on es juga les opcions d’ascens a la tercera Divisió. La mort de l’entrenador, Emili Vicente, la setmana passada va deixar en estat de xoc al club, que reacciona per afrontar de la millor manera el partit de diumenge al camp de la UE Sants.



Per aquest motiu s’incorporen dos entrenadors per portar els entrenaments aquesta setmana i dirigir l’equip al matx de Barcelona. Són Eloy Casals, tècnic del juvenil de l’FC Andorra; i Richard Imbernón, de l’FC Santa Coloma i que ja havia estat a la banqueta tricolor temporades enrere. Porten les sessions juntament amb Bernat Montoya, el preparador físic. No incorporaran nous conceptes en aquest període. «Podem aportar ben poc. L’equip està on està pel treball que ha realitzat l’Emili i els jugadors», assegura Casals, remarcant que durant la setmana «volem aportar tranquil·litat, que els jugadors puguin desconnectar el màxim possible del que ha passat i arribin en un estat anímic adient al partit». Per aquets motiu «no farem treball tàctic ni d’estratègia, perquè la feina ja està feta i no se’ls pot exigir més».



Dilluns van realitzar la primera sessió i, sense Vicente, es van trobar amb «moments durs, perquè estar amb el seu equip i no veure’l es va fer molt estrany». De cara al partit de Sants «si una cosa està assegurada és que la motivació serà altíssima. En això segur que ningú ens guanyarà. La càrrega emocional no sé si serà positiva o negativa, però hem de fer que els jugadors arribin en un estat anímic òptim». Valora que «serà un partit dur, perquè es tracta d’una final on estem obligats a guanyar». Casals va tenir a Vicente com a professor i entrenador, i destaca que quan se’l va fitxar amb la temporada iniciada «no tenia cap dubte que estava del tot capacitat per portar l’equip. Tractava als futbolistes com a persones i es preocupava molt per ells».



Per Imbernón, el que realitzaran durant la setmana «és més una feina d’acompanyament, de donar suport als jugadors, perquè la nostra intenció és no canviar res als entrenaments», i per afrontar el matx «hem d’aportar força suplementària. Som un grup de quasi 30 persones i hem d’ajudar-nos els uns als altres i estimar-nos molt. Tots som companys i la força que li falti a un, que li doni l’altre». A la primera sessió que van dirigir va comprovar que hi havia «una intensitat molt elevada, amb ganes de fer bé les coses, però la situació és d’un equilibri extremadament delicada» davant el cop que va rebre la plantilla. Imbernón espera que l’equip tregui el millor de si mateix i que elements emotius tinguin una resposta positiva, ja que «no ens hem de demanar perquè estem aquí, sinó per qui».