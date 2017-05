Primera jornada fructífera amb dues plates i cinc bronzes

Estrena ben profitosa de la delegació andorrana en l’estrena dels Jocs dels Petits Estats de San Marino. En només un dia va sumar set medalles, quedant-se només a quatre de les que va assolir fa dos anys a Islàndia en tota la competició. Són dues plates i cinc bronzes per començar amb bon peu.



El primer metall en arribar era en petanca, en la competició de doblets. Frederic Breton i Bruno Santmann es van penjar la de plata. Amb Luxemburg començaven perdent per 12-9, en un enfrontament intens aconseguien superar a Mònaco (8-9) i a San Marino s’imposaven per 6-12. La medalla «l’hem buscat», assegura Breton, que fa 10 anys a Mònaco va fer-se amb el bronze. La derrota inicial amb Luxemburg va impedir que els andorrans fossin campions. Van quedar-se a prop, a «tres puntets, que en una partida no és res, una mà bona o dolenta». Santmann assenyalava que estaven «molt contents amb aquesta plata». Per la tarda, a la competició individual, Breton guanyava al sanmarinès Alfredo Mazza (13-8) i el monegasc Jean-Luc Fuentes (13-10) i queia davant el luxemburguès Claudio Contardi (12-13). Santmann vencia al monegasc Cincinnato Martire (13-9) i el sanmarinès Corrado Albani (13-2) i perdia amb el luxemburguès Alain Laterza (8-13)



En ciclisme en ruta també arribava una plata, en la competició per equips masculina, amb un temps total de 7.07.49 hores, només superat per San Marino (7.07.46). Individualment Julio Pintado va ser el més destacat dels andorrans, sent cinquè amb un crono de 2.22.34. Òscar Cabanas era tretzè (2.22.37), Albert Gómez 17è (2.22.38) i David Albós 21è (2.22.45). La prova es va decidir a l’esprint després que el pilot a 10 quilòmetres de meta neutralitzés l’escapada del dia. El guanyador va ser el luxemburguès Pit Leyder (2.22.33). Amb el mateix temps era segon el sanmarinès Federico Olei i tercer a menys d’un segon el monegasc Andrej Petrovski. «L’objectiu era el resultat per equips, perquè era un circuit que no ens afavoria, bastant pla», assenyalava Pintado. La plata deixa un «bon sabor de boca perquè fa temps que hi anem darrere». En categoria femenina l’única participant era Iolanda López, que va concloure sisena amb 2.21.34. Va imposar-se la luxemburguesa Elise Maes (2.17.23), seguida per la islandesa Eria Sigurlaug Sigurdardottir i la també luxemburguesa Edie Rees, totes dues amb 2.21.33.

Medalles en atletisme / El San Marino Stadium va veure fins a quatre bronzes pels atletes del Principat. Clàudia Guri l’aconseguia en salt d’alçada, amb una marca d’1,68 metres. La montenegrina Marja Vukovic va ser molt superior, adjudicant-se l’or amb 1,91. Segona era la islandesa Maria Run Gunnalaugsdottir (1,71). Dayane Huerta era tercera als 800 metres amb 2.10,56 minuts, sent només superada per la xipriota Natalia Evangelidou (2.06,62) i la luxemburguesa Vera Hoffman (2.09.00). Pol Moya l’aconseguia en la mateixa prova. «He vist que ningú ha sortit tirant ràpid i he decidit posar-me davant, agafar la corda i aguantar tot el que he pogut», indicava Moya, que a la recta final no va poder afrontar l’atac de dos corredors però va saber mantenir-se al podi. Va acabar amb 1.50,72. Va vèncer el xipriota Christos Dimitriou (1.50,45), seguit pel luxemburguès Charles Grethen (1.50,70). Carles Gómez era sisè amb 1.54,82. Als 5.000 Marcos Sanza continua ampliant el seu palmarès als Jocs. Va guanyar el bronze amb un temps de 14.41,04. Va ser «una cursa molt ràpida, on m’he divertit molt, m’he trobat mot bé, però llàstima que a l’última volta no he pogut seguir el canvi que han fet els altres dos rivals», exposava Sanza, assegurant estar «molt satisfet» del resultat. L’or va ser pel xipriota Amine Khadiri (14.21,35) i la plata pel luxemburguès Pol Mellina (14.26,90). Toni Bernadó va acabar sisè amb (15.28,69). Als 100 m, Mikel de Sa no es va classificar per a la final, sent cinquè a la seva sèrie amb un registre d’11,17 segons.



A la piscina Mònica Ramírez va aconseguir un bronze. Va ser als 200 metres esquena. Va signar un temps de 2.24,81 minuts. Aquest resultat «no me l’esperava», ja que portava temps sense entrenar la distància. Aquesta és una prova que «exigeix molt» i un cop ja té el metall al coll, per a les pròximes curses «estaré més tranquil·la. Venia aquí amb la il·lusió de fer una de medalla i ara que ja ho he complert a veure si em puc fer dues». La guanyadora va ser la islandesa Eyglo Osk Gustafsdottir (2.17,30) i segona la luxemburguesa Jaqueline Banky (2.20,70). Laia Rodríguez va ser l’única nedadora en no entrar a la final. Va concloure novena (2.32,29). Als 100 lliures Lea Ricart (1.00,81) i Nàdia Tudó (1.01,86) eren vuitena i novena, respectivament, de la seva sèrie i no tenien opció d’entrar a la final.



En vòlei platja Geni da Silva i Xavi Folguera començaven la competició davant Luxemburg, a la que van superar per 2-0 (21-15 i 21-11). «Hem fet un partit bastant seriós perquè Luxemburg ens ha sorprès al començament, amb un joc diferent al que nosaltres imaginàvem i hem tingut la capacitat mental d’aguantar a l’inici quan ells estaven bé físicament, i nosaltres hem pogut tancar el partit sobretot en accions de servei-defensa», indicava Da Silva, subratllant que a l’estrena del torneig «s’ha de començar fort i hem d’anar pas a pas. Intentarem que els pròxims partits també tinguem molta convicció, fent el nostre joc». Folguera admetia que «no hem fet un gran partit. El primer sempre és una mica de tràmit» i per vèncer «hem tirat d’experiència, intentant fallar menys que ells».

L’única victòria andorrana en tennis va venir de la mà de Judit Cartañà, que va superar a la islandesa Anna Soffia Gronholm per 6-4 i 7-6. En el quadre masculí Laurent Recouderc va caure davant el monegasc Florent Diep (6-3, 3-6 i 61). «Els dos primers sets han estat bastants durs, al tercer ha elevat el seu nivell i no l’he pogut seguir i m’ha guanyat», admetia Recouderc. Èric Cervós va perdre amb el monegasc Lucas Catarina per 3-6 i 0-6, i en dobles fent parella amb Recouderc eren derrotats pels sanmarinesos Giogia Barbieri i Marco de Rossi (6-3 i 6-2). En bàsquet, la selecció es va imposar a San Marino (84-69).

Besolí, director d’Andorra 2001 / Josep Besolí és la persona escollida per ser el director dels Jocs dels Petits Estats que se celebraran el 2021 a Andorra. Molt vinculat al món del motor, va ser l’encarregat de portar al Principat el Trofeu Andros i ha estat comissari esportiu i cap de comissaris al Ral·li Dakar i el Silk Way Rally. L’any 1985 va participar als Jocs en la competició de tir. A San Marino s’ha desplaçat per conèixer els elements organitzatius d’aquest esdeveniment.