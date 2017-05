La disputa per la plataforma posa fi a 14 anys de Grandvalira

Nevasa, la societat que aplega Saetde i Ensisa, està a punt de dissoldre’s, i amb ella, Grandvalira. Segons van informar ahir fonts properes al Comú d’Encamp, l’accionista majoritari de Saetde, Joan Viladomat, ha pres la decisió de no continuar amb Nevasa, i així ho va comunicar ahir mateix en una reunió mantinguda entre els representants de les diferents societats.



Les fonts també asseguren que el detonant d’aquesta decisió ha estat la futura plataforma esquiable de Soldeu. Viladomat ja va mostrar en diverses ocasions una opinió negativa vers el fet que la plataforma hagi estat declarada d’interès nacional, i desprès de converses força tenses, la corda s’ha acabat trencant.

Grandvalira es trenca / Grandvalira es va crear a través de Nevasa, que va decidir aplegar dos dominis esquiables en una mateixa zona. Però si Nevasa es dissol, aquests dominis quedaran separats, ja que Saetde (que gestiona el Pas de la Casa-Grau Roig) i Ensisa (que s’encarrega de Soldeu-El Tarter) no estaran sota el mateix paraigües. Per tant, hi haurà dos espais diferenciats i –entre altre conseqüències– no es podrà utilitzar un mateix forfet per ambdues estacions.



Segons les fonts, «degut a una mala gestió del Govern, l’empresa d’esquí més potent d’Andorra rebrà un cop molt fort, i amb ella, el país». I és que la dissolució posarà fi a 14 anys de Grandvalira.

Liquidació / En el moment en què Viladomat va comunicar la decisió, comença un termini màxim de 30 dies per nomenar els liquidadors que hauran de resoldre la societat. Per tant, segons van informar les fonts, el procés de trencament és irreversible, ja que Viladomat posseeix el 50% de Nevassa i pot iniciar la dissolució sense entrebancs.



Saetde sempre ha estat una societat marcada per la difícil relació entre l’accionista majoritari i el Comú d’Encamp. La confluència d’interessos privats i públics fa que moltes vegades els objectius no coincideixin i tampoc cap a on han d’anar les inversions. Saetde i Ensisa integren Nevasa (societat Neus del Valira SA), que gestiona el domini Grandvalira. Si Nevasa desapareix lògicament suposarà el final de Grandvalira, o almenys tal com el coneixem actualment. Serà un cop dur no només per al sector de la neu sinó també per a tot el país ja que Grandvalira s’ha posicionat com una de les estacions més importants d’Europa i de les més valorades pels aficionats, a banda de la seva faceta com a escenari d’importants competicions esportives. Tornar al passat no acostuma a ser positiiu, sobretot quan el present està funcionant.



Grandvalira va ser creada el 2003 per la unió comercial de les estacions de Soldeu El Tarter (que pertany a Ensisa i té com a accionista majoritari el Comú de Canillo), i Pas de la Casa-Grau Roig, explotada per Saetde, i on la família Viladomat té la majoria d’Accions i el Comú d’Encamp és el soci minoritari.



El detonant de la trencadissa ha estat la plataforma esquiable de Soldeu, el fet el Govern l’hagi declarat d’interès nacional. Prolongar la pista d’esquí de l’Avet, crear un pàrquing soterrat a l’entrada o posar unes grades són algunes de les millores que es volen fer amb el projecte constructiu de la plataforma. En total, tindrà 11.350 metres quadrats amb els quals es dona a les exigències de la Federació Internacional d’Esquí (FIS), ja que la pista acollirà l’hivern del 2019 les finals de la Copa d’esquí alpí.



El màxim inversor de Saetde va presentar un recurs administratiu en considerar que una infraestructura esportiva no pot ser catalogada com un bé d’interès nacional. De fet, a la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme es consideren projectes d’interès nacional «tots aquells destinats a la construcció d’infraestructures viàries i de comunicació, a l’execució de la política hidràulica, de sanejament i energètica, a la lluita contra la contaminació i a la protecció de la natura, i també a la dotació de serveis de caràcter sanitari, assistencial, educatiu, cultural, administratiu, de seguretat i protecció civil».



El recurs no prosperarà perquè el Govern ja ha anunciat que es remetrà als arguments que ha donat la Comissió Tècnica d’Urbanisme (CTU), que sosté que el projecte de la plataforma de Soldeu reuneix tots els requisits per ser declarat d’interès nacional. Si algú no hi posa remei o Joan Viladomat s’ho repensa, el futur de Grandavlira res té a veure amb el de la neu; és negre.

Aquest rotatiu ha intentat posar-se en contacte amb Viladomat i el cònsol major d’Encamp i Canillo per ampliar la informació, però no ha obtingut resposta.