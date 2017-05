Bonet feia ús dels serveis del Ceres i del local que ara vol portar a Fiscalia

El president de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), Jaume Bartumeu, i el conseller general progressista, Víctor Naudi, van assegurar ahir que les acusacions de la parlamentària Sílvia Bonet sobre pagaments «sospitosos» que hauria fet la formació i que ha fet arribar al síndic són «falsedats com un temple». Al seu entendre, Bonet ha denunciat aquestes presumptes irregularitats per «dissimular la seva vergonyosa actuació».Els dos polítics progressistes van justificar les tres despeses que Bonet entén com a sospitoses, entre les quals hi ha el pagament d’un tòner de tinta, un taló per 11.000 euros al Ceres (Centre d’Estudis i Recerca Socialdemòcrata) i un abonament pel «lloguer» d’un local. En els dos darrers casos, a més, el conseller d’SDP va deixar clar que Bonet no només era coneixedora d’aquests pagaments, sinó que havia utilitzat tant el local com els serveis del Ceres per a dur a terme la seva tasca política. Un fet, per tant, que de confirmar-se seria contradictori amb portar dita informació a la Fiscalia.Més concretament, en el primer dels pagaments Bartumeu va indicar que es tracta d’un «error» de la factura que va realitzar l’empresa subministradora que va posar l’adreça de l’oficina política d’SDP quan en realitat, va afirmar, el paquet era pel Consell General i l’havia demanat l’altre partit que forma el grup mixt, és a dir, el Partit Socialdemòcrata (PS). En el segon cas, i tal com ja va explicar aquest rotatiu en l’edició d’ahir, els 11.000 euros fan referència a la quota mensual de 1.000 que el grup parlamentari feia al Ceres per rebre un «suport tècnic, polític i logístic», exceptuant el mes d’agost per vacances. Finalment, l’abonament que Bonet afirma que era per pagar el lloguer d’un local d’SDP, Bartumeu va exposar que els pagaments són per les despeses d’un local que els consellers utilitzen per mantenir reunions que els convidats no volen fer al Consell General per discreció o per manca d’espai.Els membres de la formació deixen clar que els tres pagaments estan perfectament documentats en el primer cas per una factura i en els dos últims per dos convenis que avalen els serveis prestats així com les quotes establertes. Segons va sentenciar Naudi, «tot està perfectament emprat, establert i contemplat pel funcionament del Consell i per la Junta de Presidents». «No hi ha res estrany, tot és transparent», va afirmar.Així mateix, tant Bartumeu com Naudi sostenen que «res tenen a veure» les irregularitats «comprovades i confessades» per Sílvia Bonet amb les «seves sospites injustificades i injurioses que queden desacreditades amb la documentació que hem facilitat als auditors». En aquest sentit, el president de la formació progressista va argumentar que, al seu entendre, el fet que la consellera independent hagi retornat els diners que la formació havia denunciat com a irregulars significa que va «confessar» haver fet «un mal ús» dels fons públics.L’excompany parlamentari de Bonet també va explicar que a inici de legislatura van acordar que seria ella qui s’encarregaria de portar al dia els comptes de la formació, ja que estava a ple temps. Amb la seva marxa d’SDP, però, es va adonar, tal com va explicar ahir, que hi havia «seriosos dubtes que els números no estaven bé».

- El president d’SDP, Jaume Bartumeu, i el conseller progressista, Víctor Naudi, van detallar ahir un per un els pagaments que la parlamentària Sílvia Bonet va qualificar de «sospitosos» i que va fer arribar al síndic general, Vicenç Mateu, per tal que els estudiés. Tot i justificar-los tots i fer públics els convenis que els sostenen, Bartumeu va informar que han entregat «tota» la documentació relacionada amb els comptes del grup als auditors perquè siguin ells qui valorin si els pagaments estan o no justificats degudament.



- Un cop els auditors acabin la seva feina, el conseller general portarà el resultat al síndic i al Tribunal de Comptes i després el faran públic. En cas que es detectin les irregularitats que han denunciat i que presumptament hauria comés Bonet, consultaran a un advocat la viabilitat de portar la parlamentària a la Fiscalia. Tot i que el president de la formació va deixar clar que al seu entendre la fins no fa gaire afiliada a SDP ha confessat haver comés irregularitats amb el retorn dels diners, Bartumeu va deixar clar que demanaran la opinió d’un expert.