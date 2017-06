Notícia La Seu FC aprova que continuï la junta gestora La direcció del club serà a càrrec de Jordi Grau Cano, Ermengol Colell, Francesc Vidal i Bernabé Fernández Assemblea de La Seu FC. Autor/a: JORDI GRAU

L’assemblea general de La Seu FC ha aprovat la continuïtat de la junta gestora de cara a la temporada 2017-2018 per tal de garantir la continuïtat del projecte. La direcció del club, si no hi ha canvis d’última hora, seguirà encapçalada pel fins ara president, Jordi Grau Cano, i també en formaran part Ermengol Colell, Francesc Vidal i Bernabé Fernández. Paral·lelament, s’estudiarà que algun dels jugadors de l’equip s’integri a les tasques de la junta. La reunió anual ha fet un balanç positiu de la temporada 2016-2017, tant a nivell esportiu com econòmic. La Seu FC ha tornat a la competició després d’un any d’absència i ha aconseguit l’ascens a Tercera Catalana. L’equip afronta el nou repte amb optimisme i preveu mantenir bona part de la plantilla, amb algunes baixes, i amb la continuïtat de l’entrenador, Miguel López.