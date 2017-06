Notícia L’Alt Urgell s’implica per donar a conèixer la producció local Durant tres dies s’ofereix activitats en explotacions i allotjaments Presentació de Benvinguts a Pagès a l’Alt Urgell.

L’Alt Urgell se sumarà aquest cap de setmana vinent a Benvinguts a Pagès, una promoció que per segon any vol posar en valor la producció agroalimentària de totes les comarques catalanes i facilitar el contacte directe entre els consumidors i els agricultors i ramaders. Les activitats es duran a terme al llarg de tres dies, fins al 5 de juny, tenint en compte que dilluns vinent és dia festiu a Barcelona i a un gran nombre de municipis del país.

L’activitat s’ha presentat al Consell Comarcal, amb la presència de la consellera comarcal de Turisme, Annabel Manrique; la tècnica de Turisme Alt Urgell, Montse Ripoll; el propietari de Cal Serni, Josep Maria Troguet; la responsable del Molí del Pau, Teresa Duró, i el representant del Departament d’Agricultura a l’Alt Urgell, Carles Sánchez. Tots han volgut destacar la necessitat de donar més valor a la bona feina que s’està fent en el sector agroalimentari de la comarca i a «ser millors ambaixadors» de cara a promocionar els aliments locals i, en conseqüència, garantir el futur de la gent que cuida el territori.

A l’Alt Urgell es podrà triar entre una desena d’establiments. Enguany destaca la participació de Cal Serni de Calbinyà, un dels pocs espais de Catalunya que participa a Benvinguts a Pagès en les tres opcions proposades: com a explotació ramadera, restaurant i allotjament de turisme rural. En aquest sentit, Cal Serni compta amb la particularitat que un 80% dels aliments que ofereix als seus comensals són produïts per ells mateixos, com ara carn, begudes, embotits, fruita, verdures o hortalisses. Pel que fa a productors, les altres visites que es podran fer són a l’explotació de vacum de Cal Tendé, a Taús, i a la firma de productes lactis de La Reula, a Fígols d’Organyà, informa RàdioSeu.

En l’apartat de restaurants, una altra de les novetats, en aquest cas d’última hora, és l’Espai de Tast Mas d’Eroles, a Adrall, que oferirà tast de formatges i d’altres productes locals dins de la seva aposta pel segell Slow Food. Al sud de la comarca també presentarà un menú especial Can Boix de Peramola. Tots els restaurants que hi participen inclouen en el menú un mínim de tres aliments fets per productors de la zona.

Finalment, pel que fa a l’allotjament, a banda de Cal Serni i Can Boix, també s’hi han adherit l’Alberg La Valira de la Seu d’Urgell, Cal Ponsa d’Arfa i El Molí del Pau de Castellbò.