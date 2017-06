Notícia Compromís lamenta l’estat de «deixadesa» de l’Horta del Valira L’oposició sosté que la falta de neteja provoca problemes de salubritat Contenidors a l’Horta del Valira.

El grup municipal de Compromís X La Seu reclama que l’ajuntament vetlli perquè les parcel·les no construïdes a la urbanització de l’Horta del Valira tinguin un manteniment mínim. Segons l’oposició un inexistent manteniment d’aquests terrenys provoca un risc innecessari d’incendis, per la presència d’herbes altes i seques que no són desbrossades, i problemes de salubritat, degut a l’incivisme d’alguns «incentivat per la manca de papereres i per l’existència de contenidors bloquejats a la zona».

Veïns de la zona, a més dels alumnes, pares i mares de l’Institut La Valira, «conviuen diàriament amb la deixadesa actual de la urbanització», sosté Compromís en un comunicat, on s’assegura que degut a aquesta deixadesa i a les altes temperatures dels últims dies, un conat d’incendi va afectar a una de les parcel·les recentment. Compromís considera que aquest incident dóna pes a l’argumentació de que cal que el consistori s’encarregui que la urbanització mantingui la seguretat mínima que es requereix per als veïns.