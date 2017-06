Sallés s’adjudica la plata i Breton el bronze en un duel amb Santmann

A la segona jornada dels Jocs dels Petits Estats de San Marino van arribar dues noves medalles per a l’expedició andorrana, una xifra força inferior a la que s’havia produït en el debut, quan es van anar succeïnt en diferents esports. Ja són nou els metalls que s’acumulen, tot i que l’or, de moment, es resisteix. Són tres plates i sis bronzes.



El judo sempre és una de les disciplines que aporta un bon nombre de metalls al Principat. Però aquesta ocasió en la competició individual només en va ser un. Laura Sallés es penjava la plata a la categoria de -70 quilos, on només hi participaven tres judokes. El primer combat el perdia amb la luxemburguesa Lynn Mossong, mentre que en el segon s’imposava a la montenegrina Jovana Pekovic. En l’altre combat la balcànica era la vencedora, fet que produïa un triple empat. Pel sistema de desempat emprat l’or va ser per a la luxemburguesa. «Estic contenta, una medalla més, llàstima que no hagi estat l’or, però no és la meva categoria i es nota el pes», assegurava després de la competició Sallés, que va sumant medalles als Jocs, que «són una competició molt maca».

Qui no va poder pujar al podi va ser Marc Reig en -66 quilos. Eren quatre els participants i va perdre els seus enfrontaments amb el monegasc Banjamin Scariot, el luxemburguès Tom Schmit i el montenegrí Jusuf Nurkovic. Tampoc aconseguia medalla Alda Babi (-52 kg), que era quarta en format lligueta. Guanyava a Sthepanie Rinner (Liechtenstein) i era derrotada per la luxemburguesa Kim Eiden, la montenegrina Elma Licina i la monegasca Yamina-Sara Allag. Lia Povedano lluitava en -70 kg amb dues judokes més. No va guanyar el bronze perquè no va sumar cap victòria. Va ser tercera al caure davant la montenegrina Ivana Sunjevic i la luxemburguesa Taylor King.



La resta d’andorrans van concloure al cinquè lloc. Fabian Ramos (-73 kg) en primera ronda va vèncer a Oliver Grimm (Liechtenstein) i en la següent perdia amb Balsa Sinanovic (Montenegro), que va ser medalla de plata. Entrava a la repesca, on perdia amb Charilaos Hadjiadamou (Xipre). Ivan Garcia (-81 kg) perdia d’inici amb el montenegrí Arso Milic, que acabaria guanyant l’or, i a la repesca amb el luxemburguès Bilgee Bayanaa. Karim Nsir (-90 kg) era derrotat per l’islandès Egill Blondal i a la repesca amb David Buechel (Liechtenstein). Dani Garcia, tècnic de la Fandjudo, indicava que «si només pensem parlant de resultats de medalles, que malauradament és el que es veu, és agredolç perquè teníem molta confiança que caiguessin més medalles, però l’esport al final és així de dur». Tot i així «havíem plantejat altres objectius que s’han complert» i valora l’esforç dels judokes andorrans, que «tenen el nivell per fer una medalla».

La petanca suma una segona medalla, aquest cop a la competició individual. Frederic Breton i Bruno Santmann va perdre a les semifinals davant el monegasc Cincinnato Martire (13-0) i el luxemburguès Claudio Contardi (11-13), respectivament, que provocava que s’haguessin de trobar en la lluita per la medalla de bronze. Santmann va començar guanyant 7-1, però Breton va remuntar per fer-se finalment amb el metall. «Podríem haver guanyat qualsevol dels dos i m’ha sortit millor a mi i he passat per davant», exposava Breton, al que enfrontar-se amb un company provocava que fos «una situació una mica rara». El balanç que en fa dels Jocs és «molt positiu» després d’haver-se penjat la plata en parelles: «Pensar a guanyar una ja és molt, arribar amb dos a la butxaca és enorme».

Sense metalls en natació / Qui no va poder repetir medalla però va quedar-se ben a prop va ser Mònica Ramírez. La nedadora va ser quarta a la prova dels 100 metres esquena. Després de ser segona a la seva sèrie, finalitzava a les portes del podi a la final. La van separar de la medalla 40 dècimes. Va realitzar un crono d’1.05,60 minuts, per l’1.05,20 de la tercera classificada, la luxemburguesa Jacqueline Banky. Va vèncer la islandesa Eyglo Osk Gustafsdottir (1.01,67), seguida per la també luxemburguesa Sarah Rolko (1.04,15). Lea Ricart va concloure sisena amb 1.08,23. «Estic molt contenta per la carrera que he fet perquè els temps estan molt bé», assenyalava Ramírez, que aconseguia una de les seves millors marques en la distància. «Fa molta ràbia quedar quarta, més que res per la poca diferència que hi ha hagut amb la tercera», però ho accepta i pensa en seguir progressant, perquè «estic disfrutant molt de la competició, que realment és més el que m’importa».



Nàdia Tudó va classificar-se per a la final dels 400 lliures amb el pitjor dels temps. En la prova on estaven en joc les medalles era vuitena amb un registre de 4.44,54. Es va imposar Julia Hassler, de Liechtenstein, amb 4.12.31. Segona era la luxemburguesa Monique Olivier (4.18,12) i tercera la sanmarinesa Arianna Valloni (4.21.38).

Folguera i Da Silva, a semis / Els que segueixen sumant els seus partits per victòries són Xavi Folguera i Geni da Silva. Sumen el segon triomf i ja estan classificats per a les semifinals. Es van imposar clarament a Montenegro per 2-0 (21-13 i 21-12). Tot i vèncer amb aquest marcador, els jugadors andorrans van mostrar el seu desencís perquè podrien haver jugat millor, fet que demostra «l’esperit de competitivitat que tenen», assegurava Miqui Ripoll, tècnic de l’equip de vòlei platja. El darrer rival a la fase de grups són avui els amfitrions, amb la intenció d’acumular la tercera victòria ja pensant en la següent fase: «Ara el que buscarem amb San Marino és acabar primers de grup per tenir un encreuament a la semifinal més senzill, perquè seria de molt risc tenir-la contra Liechtenstein, que crec que és l’equip més fort, amb el que vam jugar la final fa dos anys als Jocs d’Islàndia». Però aquesta és una circumstància que no preocupa en excés, perquè «al final, si tens aspiracions, has de guanyar a tots. Nosaltres estem tirant bastant d’ofici, experiència, maduresa, de saber el potencial que tenim i intentar anar-ho aplicant. Estem jugant molt seriosos en aquest sentit hagi qui hi hagi al davant».

Dur correctiu en bàsquet / La selecció va passar-ho malament contra Montenegro, la màxima favorita a guanyar l’or, perdent per un contundent 49-90. L’enfrontament es va trencar al segon període, arribant al descans 30-51, amb un parcial de 8-24 en 10 minuts. A mida que van anar transcorrent el temps les diferències es van anar expandint. Al darrer quart el combinat nacional només va anotar sis punts. El màxim anotador dels andorrans va ser Guille Colom, autor de 10. Del matx va ser-ho Vasilije Bacovic, amb 15. «El partit ha estat molt complicat, sobretot a partir del segon quart», admetia el seleccionador, David Eudal, que assenyalant que «el nivell de Montenegro ens ha superat tot i s’ha de tenir present». També va queixar-se com els col·legiats van portar el partit: «Els àrbitres han permès molt contacte i físicament ho hem notat».

Lesió i eliminació en tennis / Mal dia al tennis nacional. Laurent Recouderc no va poder superar la lesió que l’afecta i no va poder sortir a la pista per jugar el dobles amb Èric Cervós per enfrontar-se a Malta. Té l’esquena tocada i ja va jugar així dimarts a l’estrena. Va rebre un massatge fort que el va acabar d’esmicolar. «Em fa mal fins i tot cada pas que faig», assegurava Recouderc. Judit Cartañà va perdre en segona ronda amb la xipriota Raluca Gorgiona Serban, la màxima favorita, per un doble 6-0. «He jugat el meu millor joc. Mai havia jugat així, i tot i així m’ha guanyat», assenyalava Cartañà, subratllant que «he fet una cosa que mai havia pogut aconseguir. He guanyat un primer partit, que va ser igualat, i al sorteig vaig tenir mala sort, perquè em va tocar la cap de sèrie número 1». En mixtes, fent parella amb Cervós, van ser eliminats per San Marino. «Era la primera vegada que jugàvem. No ho vam fer malament, però es veritat que ens va faltar un parell d’entrenaments junts per tenir una mica de complicitat».