Notícia La ment i el comportament humà centren els Debats de Recerca Deus remarca la importància que té la psicologia actualment El doctor i expert en psicologia, Joan Deus, en els 11ns Debats de Recerca, ahir. Autor/a: ANA / J. R.

La psicologia ha estat el nexe comú dels 11ns Debats de Recerca que es van encetar ahir i que s’allargaran fins avui. La plasticitat del cervell, el coneixement de diferents síndromes relacionats amb el comportament i la ment, així com l’estudi del comportament humà són només alguns dels aspectes que es posaran sobre la taula en l’edició d’enguany. La necessitat de donar a conèixer diferents camps de la psicologia i la possibilitat d’emprar els debats com un punt de trobada entre investigadors i psicòlegs, són dos dels trets destacables d’aquesta edició.

Els Debats de Recerca es van iniciar iamb la conferència magistral del doctor i expert en psicologia, Joan Deus, sota el títol Els canvis que genera la teràpia psicològica al cervell. La xerrada va abordar els efectes dels tractaments psicològics mitjançant l’activitat del cervell, ja que segons Deus «és una manera de demostrar que quan es fa teràpia psicològica hi ha uns canvis que es relacionen amb la millora clínica». L’expert també va destacar que en els darrers anys la psicologia ha pres cada cop més importància, i és que Deus va assenyalar que «les malalties que tractem els psicòlegs tenen una base neurobiològica i produïm canvis igual que els fàrmacs, l’únic que ho fem per altres circuits».

Un altre de les conferències va anar a càrrec de la investigadora, Carla Torrent, sota el títol Rehabilitació cognitiva i funcional del trastorn bipolar. El tractament d’aquesta patologia greu mitjançant un enfocament psicosocial va ser el fil conductor de la xerrada, que va permetre posar en relleu la rehabilitació d’aquesta malaltia. Torrent va remarcar que «a vegades hi ha molt desconeixement i més informació pot ajudar a comprendre més als pacients, així com ajudar les famílies». H

La psicòloga Estela Montejo ha estat l’encarregada de tancar el cicle de conferències d’aquest dimecres, amb la xerrada La síndrome de Burnout en els docents: factors de risc i protecció. Una patologia no gaire coneguda que consisteix en un procés de desgast emocional, que es vincula a l’autoeficàcia docent. Montejo va posar en relleu la investigació que s’està duent a terme, ja que «abans es confonia més amb altres patologies, però cada cop es va acotant una mica més». La psicòloga també va destacar que «la informació permet desmitificar més les coses i permet un diagnòstic».

Avui acaben els Debats de Recerca amb la celebració de quatre conferències més, que permetran aprofundir en la ment humana i en el coneixement científic vinculat a la psicologia.