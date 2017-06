Les mesures al Cap del Carrer?

Han de tornar les mesures que es troben al jardí de la casa de la Vall al Cap del Carrer? Això és el que ha d’estudiar un equip d’experts en la matèria, segons es va publicar ahir en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.



Es tracta d’unes mesures per calcular el blat fetes amb granit i que tenen més d’un metre d’alçada, va explicar Fidel Solsona, tècnic de l’àrea d’Arxiu, Recerca i Patrimoni a EL PERIÒDIC. Aquestes antigament es trobaven en el Cap del Carrer, al centre històric d’Andorra la Vella, però es van desplaçar als jardins de la Casa de la Vall als anys seixanta coincidint amb el moment que es va restaurar aquesta edificació. No obstant això, la voluntat inicial és que tornessin al seu lloc d’origen.



Aquestes estructures, de les quals es desconeix la data de la seva construcció, anaven acompanyades d’uns suports de ferro que ja no estan. A més, se situen sobre una infraestructura de fusta. Pere Canturri, al 2001, va proposar que les mesures tornessin al seu lloc i es dignifiquessin, ja que ara no compten ni amb un cartell explicatiu.

Un edifici al seu lloc

Ara el problema rau que el lloc on s’havien d’instal·lar les mesures en el Cap del Carrer es va construir un edifici. “Un equip multidisciplinar ha de valorar si hi ha suficients elements que justifiquin al seu lloc original”, va precisar Solsona. Així doncs, aquest equip haurà de dictaminar “a través de criteris professionals” si és poden tornar al Cap del Carrer. “Ha d’estar molt ben justificat”, va ressaltar Solsona. Així mateix, va emfatitzar que el concurs i trobar l’equip adequat és primordial. «Cal fer-ho, cal que hi hagi un equip de professionals que dictaminin els criteris sobre si es poden traslladar les mesures», va destacar. No obstant això, va explicar que de moment es desconeix quins seran els criteris o els arguments que poden justificar aquest trasllat i que, precisament, aquests són els que hauran de terminar el grup d’experts que s’esculli.



Aquest equip també tindrà un altre encàrrec i és esbrinar de quina època són les mesures, ja que actualment es desconeix la seva datació. “És tot un procés de recerca”, va subratllar el tècnic.



Ara, per ara, però es desconeix quan podrien tornar les mesures al Cap del Carrer, en el cas que l’equip tècnic ho cregui convenient. De fet, els professionals que es presentin al concurs del comú d’Andorra la Vella, però obert a escala nacional, hauran de detallar una proposta de planificació sobre les accions de restauració i retorn de les mesures. A més, fins que no es tingui uns criteris que justifiquin el seu retorn, tampoc es pot saber quan es desplaçaran fins al Cap del Carrer.