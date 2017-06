El concurs de literatura Sant Jordi atorga 4.000 euros en premis

El Concurs Literari Sant Jordi va premiar ahir els millors treballs en narrativa, poesia, teatre i assaig dels alumnes de secundària, batxillerat i formació professional de tots els centres dels tres sistemes educatius. El Centre Cultural i de Congressos de Sant Julià de Lòria va ser l’escenari escollit per guardonar un total de 22 treballs en la 25a edició del certamen, organitzat pel col·legi espanyol María Moliner i la conselleria d’Educació de l’ambaixada d’Espanya a Andorra.



Els premis Sant Jordi tenen com a principal objectiu promoure i estimular les inquietuds literàries dels joves, alhora que fomenta el gust per la lectura i en facilita la seva manifestació en les tres llengües de cultura del país: català, castellà i francès. També s’inclou un premi especial per a les obres escrites en anglès i portuguès i en total, es van repartir uns quatre mil euros en premis, repartits en quatre modalitats: narrativa, poesia, teatre i assaig.



L’entrega de premis va dividir-se en dues categories: majors i menors de 15 anys. El guanyador del primer premi va rebre 300 euros i el del segon, 150, igual com els premis especials en llengua anglesa i portuguesa. A més, es van concedir dos accèssits de 50 euros per modalitat i categoria. El director de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals, Marc Jover, va lloar la feines dels 300 alumnes participants i va indicar que el llibre que recopila totes les obres premiades, és «un tresor que tothom hauria de llegir».



Sara Miño i Clara Caralp van guanyar en narrativa, Nuria García i Eva Sola en poesia i Mercè Joval i Marc Camardons en teatre. En l’apartat d’assajos, Judit Villaverde i per acabar, el premi especial en anglès va ser per a Xavier Estañol i Sara Rojo en portuguès.