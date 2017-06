Tercera fase de la digitalització de l’antiga Radio Andorra

El Consell de Ministres va aprovar ahir l’adjudicació definitiva de la tercera fase dels treballs de digitalització i d’indexació per a preservació i consulta, d’una part del fons discogràfic de l’antiga Radio Andorra. L’empresa adjudicatària del concurs internacional convocat per a la realització d’aquestes tasques ha estat Tasso laboratori de so, per un import de 22.800 euros. Es calcula que tot el procés per a la conclusió d’aquesta tasca és de prop d’un any.



Les tasques de digitalització i indexació seguiran les directrius per a la producció i preservació d’objectes d’àudio digital amb l’objectiu de garantir el seu coneixement, conservació i accés. Es tracta de la reproducció, digitalització i preservació de 500 discs de 78 rpm de goma-laca, i més 100 més de transcripció instantània del fons de l’antiga Ràdio Andorra.



El processament tècnic es realitzarà a les instal·lacions de l’Arxiu Nacional d’Andorra, i la prestació dels serveis s’ajustarà a les indicacions i criteris tècnics donats per l’Arxiu Nacional, el qual també proporcionarà els mitjans informàtics i el material necessari per a la realització dels serveis. Es preveu que si algun material requereix un tractament especial i que no es pot fer amb els mitjans tècnics de l’Arxiu, aquest pugui ser tractat en els laboratoris de so que l’empresa adjudicatària disposi.



El ministre Portaveu, Jordi Cinca, va recordar que la primera fase, emmarcada en el projecte de digitalització i indexació d’aquest fons, es va realitzar a partir del juliol del 2014 amb el tractament de 500 discs de pissarra. La segona va iniciar-se al setembre del 2015 i es van tractar 700 discs de pissarra editats entre els anys 1915-1960.