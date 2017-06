El Govern preveu que l’heliport nacional estigui operatiu el 2020

L’Heliport Nacional, si els plans surten com el Govern té previst, serà una realitat el 2020. Així ho va confirmar ahir el ministre Portaveu, Jordi Cinca, en la roda de premsa posterior a un consell de ministres atípic per l’absència del cap de Govern, que hi era a San Marino amb motiu dels Jocs dels Petits Estats i de la reunió tripartida.



Cinca va anunciar que aquest serà l’últim apunt d’un planning que va començar amb un primer informe encomanats als experts en aeronàutica i geologia del Govern francès per conèixer una primera opinió sobre la seva viabilitat. L’informe va ser positiu i Govern i el Comú d’Encamp van signar un conveni per desenvolupar un pla especial. Posteriorment, el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, va liderar dues sessions informatives: una davant de la Comissió Legislativa de Política Territorial i Urbanisme i l’altra davant els mitjans de comunicació perquè la població conegués les intencions de fer l’heliport a Tresoles, Encamp. Més o menys entre FEDA i la urbanització del Prat del Salt.



Ahir Cinca va anunciar que s’han adjudicat uns treballs de redacció de la documentació necessària per a la construcció de l’heliport –després de convocar un concurs públic al qual s’hi van presentar més de 30 empreses– i la posterior direcció d’obres a una agrupació d’empreses formada per Engitec-Suport, EC-Aitor i Martin-Euroconsult, experts en les àrees d’aeronàutica i meteorologia, urbanística i obra civil, i arquitectura.



Aquest s’encarregarà principalment de realitzar una anàlisi molt profunda, acurada i precisa sobre si és viable fer l’heliport a Tresoles amb la realització «d’uns 12 o 13 informes», segons va apuntar el ministre portaveu, basades en la factibilitat meteorològica, d’impacte sonor, mediambiental, riscos i d’altres factors

La factura total li pujarà al Govern a uns 362.000 euros, tot i que Cinca va aclarir que si un dels informes és negatiu, no es farà l’heliport i es pagarà la part proporcional a la feina que s’hagi fet fins llavors. «Una qüestió important sabent que hi ha preocupació per part d’alguns ciutadans», va afegir en referència a la plataforma de veïns d’Engolasters que ha recollit vora les 1.500 signatures per demanar que no es faci perquè pot molestar la població i pot ser un perill en estar al costat d’una central elèctrica.



Paraules. Perquè digui el que digui la plataforma, si els informes surten favorables el Govern té clar que tirarà endavant. A partir del 2017, el planning al qual es fa referència al principi d’aquesta notícia continuarà amb l’adjudicació i inici dels treballs de la partida d’urbanització que acabi determinant el Projecte d’Interès Nacional de l’Heliport i durant el primer semestre del 2018 es puguin adjudicar els treballs de construcció de l’heliport nacional, que acabarien el 2020. H