Un home ataca un altre amb unes tisores a Santa Coloma

Dos homes d’uns quaranta anys van protagonitzar ahir una baralla aprop d’una estació de servei a l’avinguda d’Enclar de Santa Coloma. Segons va informar la Policia, els fets van tenir lloc cap a tres quarts de set de la tarda quan els dos implicats van aparcar al costat de la benzinera i un dels dos va agredir l’altre amb unes tisores. Des de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell van explicar ahir que el jove, resident al Principat, està greu però estable i, en el moment de tancar el rotatiu, pendent de proves mèdiques. La víctima va rebre diversos atacs, però la ferida més important, van destacar des de l’hospital, és una punyalada a l’esquena.



Els treballadors de l’estació de servei van sentir crits i insults i van sortir a veure que passava. Segons va confirmar un dels empleats, sembla que la discussió va ser per motius econòmics, malgrat que els agents de la Policia diuen que encara es desconeixen les causes. Per aturar-lo, un dels empleats va pagar un cop de puny a l’atacant i el va immobilitzar fins a l’arribada dels agents de seguretat. Fonts que van presenciar la baralla van assegurar que l’actuació del treballador de la benzinera va evitar que la víctima acabés sent mortal, ja que l’agressor semblava fora de sí i no parava d’apunyalar-lo sense entrar en raó.



El cos de la Policia va indicar que estan estudiant les causes dels fets i que desconeixen si l’agressor està detingut malgrat reconèixer que «seria lògic» tenint en compte la gravetat de les lesions de l’altre implicat en la baralla.



Als llocs dels fets s’hi van desplaçar diversos efectius de la Policia, una ambulància dels Bombers i una altra del Servei d’Urgència Mèdiques (SUM).