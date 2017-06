Strzoda serà el representant personal de Macron a Andorra

El nou copríncep francès, Emmanuel Macron, ha nomenat com a representant personal a Andorra a Patrick Strzoda, tal com consta publicat en un decret al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) publicat ahir que, de fet, és el primer que signa Macron com a copríncep. Strzoda rellevarà Jean-Pierre Hugues com a representant personal del copríncep.



El nou representant personal del copríncep francès té 65 anys i, segons informa l’agència ANA, és llicenciat en dret i en anglès. Ha ocupat diferents càrrecs públics, entre els quals prefecte de diferents regions, com ara la Bretanya, i també va ser cap de gabinet de l’exministre d’Interior Bernard Cazeneuve i posteriorment director de gabinet del primer ministre, quan Cazeneuve va accedir a aquest càrrec.



Tot just quan se l’havia nomenat prefecte de la regió Île de France, Macron el va escollir com a director del gabinet del president de la República. Va succeir no fa ni un mes i ahir Macron va reforçar la confiança que té en Strzoda en convertir-lo en la seva mà dreta com a Copríncep d’Andorra.