Cinca no creu que la plataforma hagi causat la dissolució de Grandvalira

El ministre portaveu, Jordi Cinca, va assegurar ahir que la declaració d’interès nacional de la plataforma de Soldeu no ha pogut ser «la causa d’una decisió» de tanta «dimensió» com és la dissolució de Nevasa (que comportarà el conseqüent trencament de Grandvalira).



Al respecte, Cinca va remarcar que «és pràcticament impossible que una nova infraestructura que millorarà Grandvalira» pugui ser el motiu pel qual l’accionista majoritari de Saetde, Joan Viladomat, hagi volgut posar punt i final a la seva relació amb la societat.



Per tot, el ministre va puntualitzar que l’Executiu seguirà endavant amb la desestimació del recurs interposat per Viladomat contra el projecte de Soldeu, perquè –com ja va dir en ocasions anteriors– la infraestructura reuneix «tots els requisits per ser declarada d’interès nacional».



Els arguments de Cinca per aquesta denominació van ser que la plataforma està vinculada a l’esquí, i que aquest és un esport «molt proper al turisme d’Andorra i que presenta un arrelament cultural del país», així com que és un element important en l’educació del Principat, doncs «totes les escoles destinen diverses hores» a practicar aquest esport.

Canillo és qui fa la demanda / Un cop més, Cinca va insistir en el fet que la petició de declarar la plataforma projecte d’interès nacional va venir des del Comú de Canillo, i que el Govern «només es va limitar a aprovar» dita demanda.

El domini del sud d’Europa / El ministre també va remarcar que Grandvalira és un referent de l’oferta d’esquí del sud d’Europa i que no s’ha de «deixar perdre el renom i la posició que ha aconseguit el país». Per aquest motiu, creu que les parts implicades s’han «d’asseure les vegades que faci falta per trobar una solució» i mantenir tant el domini com la marca.

Inversions al Pas / D’altra banda, Cinva va aprofitar per desmentir les crítiques rebudes sobre el fet que el Pas de la Casa no reb prou inversions, assegurant que el nivell dels últims anys és major al dels darrers 20 i recordant que actualment la zona estan en fase d’execució de plans d’embelliment i millora.

Els grups diuen la seva / Els diferents grups parlamentaris també van voler donar ahir la seva opinió sobre tota aquesta situació de trencament.

Des del Partit Socialdemòcrata (PS), es va destacar que darrere de les desavinences entre els dos integrants de Nevasa (Saetde i Ensisa) hi ha actuacions «poc clares» del Govern. Per tant, «des de l’Executiu s’hauran de donar moltes explicacions» i des del partit es farà «un seguiment intensiu de tot l’afer». A més, el PS va detallar que ja hi ha «antecedents en què el Govern ha actuat de forma poc neutra i on s’ha potenciat més alguna part de l’estació [Grandvalira] que no pas una altra», i una seria la plataforma de Soldeu.



D’altra banda, des de Liberals d’Andorra (LdA), Jordi Gallardo va criticar l’actuació del Govern en tot aquest afer i el fet que primer s’hagi denominat el projecte d’interès nacional i que desprès s’hagi volgut modificar la Llei del sol per encabir les iniciatives d’esport dins d’aquest grup. Tot i això, va defensar que LdA és favorable a «tots els projectes que impulsin l’economia del país, però les coses s’han de fer bé des d’un principi».



Finalment, el conseller general d’SDP, Víctor Naudi, va destacar que la situació «s’ha portat molt malament» per part del Govern. Afegint també que s’ha volgut canviar la llei «a corre-cuita perquè les entitats privades puguin participar en projectes d’interès nacional».



Per tot, Naudi creu que l’Executiu «fomenta» els «desequilibris» entre parròquies i entitats i que la «imatge de país o sentit d’Estat ja no hi és». I precisament, «això no ajuda a potenciar el turisme i els projectes de promoció d’Andorra».