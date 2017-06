Encamp insta a la reflexió per «reconduir» la situació de Nevasa

El Comú d’Encamp va trametre ahir un comunicat per mostrar la seva «preocupació» en relació a la notícia de dissolució de la societat Nevasa «i les conseqüències que aquest fet pot comportar en la continuïtat del projecte Grandvalira».



La corporació va aclarir que «instarà a la reflexió» de les parts implicades per «reconduir la situació i mantenir un projecte de país que ha aconseguit situar Andorra com una de les principals destinacions d’esquí del sud d’Europa».

Evitar la dissolució / Per tot, el comú considera que la millor opció «per a la parròquia» és evitar la dissolució de Nevasa. I en tot cas, «si les postures acaben esdevenint irreconciliables, Encamp defensarà els interessos de la parròquia i de Saetde, societat de la qual en forma part».



A més, la corporació va puntualitzar que la unió d’esforços a l’hora de gestar Grandvalira «ha suposat un revulsiu per a la nostra parròquia i per al país, alhora que ha contribuït de forma decisiva a posicionar el Principat a través d’una marca associada a la qualitat, la innovació i el bon servei».

Els motius / El comú també va assegurar que a hores d’ara «desconeix les raons de fons que justifiquen la decisió» de l’accionista majoritari de Saetde, Joan Viladomat, de deixar la societat. Tot i això, continua fent-se ressò de la possibilitat que el detonant hagi estat la declaració d’interès nacional de la plataforma de Soldeu.



Viladomat encara no ha confirmat si efectivament la problemàtica ha esdevingut per aquest fet, però segons va aclarir el comú encampadà, els socis majoritaris de Saetde «donaran a conèixer en breu de forma pública el motiu específic de la seva decisió».

Opinió de l’oposició / Des de l’oposició, el conseller de Partit Socialdemòcrata + Independents (PS+I) al comú d’Encamp, Joan Sans, va assegurar ahir que a banda de la plataforma de Soldeu, «ja hi havia unes tensions i la corda entre Saetde i Ensisa estava molt tensada. Segons Sans, «hi havia un neguit important perquè, per exemple, DA (Demòcrates per Andorra) defensava tenir un gran interès per invertir al Pas de la Casa però, en canvi, no s’ha traduït en res, ni per part de l’administració comunal ni de la general». Aquest fet preocupava empresaris i veïns de la localitat i tot ha acabat esclatant amb les darreres decisions.



Per tot, Sans considera que «només veiem que moviments obscurs i arbitraris que, des de fora, no s’acaben d’entendre», i el resultat és que la situació acaba anant en contra «de l’interès públic» del país.

Mandicó no respon / Aquest rotatiu ha intentat posar-se en contacte en reiterades ocasions amb el cònsol major de Canillo, Josep Mandicó, per conèixer la seva opinió sobre la dissolució de Nevasa com a membre d’Ensisa (societat que forma part de Grandvalira). Tot i això, el mandatari comunal no ha volgut donar cap resposta i ha decidit fer declaracions només a l’Agència de Notícies Andorrana (ANA).