Les tensions es remunten a l’acord entre el comú i Saetde

La declaració d’interès nacional de la plataforma de Soldeu no és l’únic fet què ha propiciat que l’accionista majoritari de Saetde, Joan Viladomat, hagi pres la decisió de demanar la dissolució de Nevasa i –en conseqüència–el trencament de Grandvalira.



Segons fonts properes al Comú d’Encamp, els motius es remunten a l’any 2015, quan Viladomat i la corporació encampadana (llavors capitanejada per Jordi Mas) van signar un acord d’intencions per fer inversions al Pas de la Casa. L’acord establia que la cessió dels terrenys comunals que actualment aplega Saetde s’allargaria fins el 2065, amb la premissa que Viladomat anés fent inversions a l’estació. L’accionista va accedir a firmar dit acord sempre i quan es realitzés –en un període màxim de tres mesos– un text legal que especifiqués aquests fets.



Tot i això, ja a gairebé mitjans del 2017, aquest text encara no s’ha elaborat, i malgrat que Viladomat ja ha fet diverses inversions en el domini esquiable de Saetde, com el telecabina que uneix el peu de pista del Pas de la Casa amb la zona de debutants, res assegura que passat el 2020 (any en què acabarà legalment la concessió dels terrenys) Viladomat pugui disposar encara dels espais cedits pel comú.



L’accionista majoritari ha tramés en diverses ocasions la voluntat de fer arribar l’acord d’intencions un pas més enllà, però sembla que el comú no està molt per la tasca, un fet que podria haver-se sumat als motius pels quals Viladomat ha decidit dissoldre Nevasa.