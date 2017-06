Creix un 1,9% el PIB al 2016

El Producte Interior Brut (PIB) nominal, que incorpora la inflació, va créixer l’any passat un 1,9% respecte a l’exercici anterior, segons va informar ahir Enric Ripoll, coordinador del Departament d’Estadística, en la roda de premsa posterior al consell de ministres. En concret, el PIB nominal es va situar en 2.584 milions d’euros. Si bé el 2010 el PIB va experimentar un descens del 3,8% i el 2011 del 2,3%, ara el país porta un creixement de quatre exercicis seguits. Així doncs, el 2013 va augmentar un 0,4%, el 2014 un 2,2%, el 2015 un 0,8% i el 2019 un 1,9%. Jordi Cinca, ministres de Finances i Portaveu, va manifestar que és «un símptoma de consolidació de l’economia».



D’altra banda, el PIB real, en el qual no es té en compte la inflació, va créixer un 1,2%. Aquest indicador és el que serveix per comparar l’economia de diversos països. En aquest context, el Principat es troba per sota dels seus veïns, ja que el PIB d’Espanya va créixer un 3,2%, França i 1,2% i la mitjana europea es va situar al voltant de l’1,2%. Cinca va argumentar que això es deu a què «l’economia andorrana està molt centrada en pocs sectors» com pot ser el de serveis, mentre que en altres països està focalitzat en diverses àrees.



D’altra banda, el PIB per càpita, que valora la riquesa produïda dividida pel nombre d’habitants, va ser exactament el mateix que un any anterior en el cas del nominal. En canvi, el PIB real va disminuir un 0,7%. Ripoll ho va atribuir a què la població ha augmentat un 1,9% respecte el 2015.

Ripoll també va avançar que aquest any «no hi haurà grans canvis substancials» i s’espera que l’exercici tanqui amb un augment del PIB nominal del 2,2% i el real amb un increment de l’ 1,1%. «Hem observat fins al mes d’abril i amb l’avançat de maig el nivell general de preus, les tendències inflacionistes és diferent», va matissar Ripoll. En aquest sentit, va especificar que s’espera un increment dels preus, cosa que pot comportar que «puguem créixer una mica més en el nominal».

El sector serveis lidera el PIB / El sector serveis va liderar l’increment de l’economia, ja que el seu PIB va créixer un 1,4%, seguit de la construcció 1,2%, l’agricultura un 0,5%. Per contra, el sector de la infraestructura i la manufactura es va reduir un 1,1%.

En el cas dels serveis, Cinca va exposar que hi ha hagut un canvi de tendència, ja que normalment el sector financer era el que liderava el PIB del país, mentre que ara és el grup del comerç, l’hoteleria, el transport, informació i telecomunicacions. En concret, el sector financer va tancar el 2013 amb un creixement de vora el 7%. Aquell any és quan va experimentar el seu punt més àlgid dels darrers cinc exercicis. Des de llavors, va començar a disminuir i l’any passat inclús va experimentar una reducció del 0,7% del seu PIB. En canvi, el sector comercial va tancar el 2013 amb un decreixement del 2% del PIB i l’any passat va pujar per sobre del 4,4%.

Estadístiques trimestrals / Ripoll també va anunciar ahir que a partir d’ara el Departament d’Estadística publicarà dades trimestrals del PIB. A més, al març donarà xifres avançades del PIB anual de l’any anterior, mentre que es farà una altra revisió de les dades un any després, que serà l’estimació semidefinitiva, mentre que la definitiva es donarà al cap de tres anys. Aquest nou sistema d’informació, va dir Cinca, és el que s’utilitza en altres països veïns i respon als paràmetres europeus.



El sector financer es podria començar a recuperar el 2018 / 33 El ministre de Finances, Jordi Cinca, va destacar ahir que el sector financer es preveu que es comenci a recuperar el 2018. Cinca va argumentar que, actualment, aquest sector està experimentat diverses transformacions per adaptar-se als «compromisos internacionals». En aquest context va assegurar que «el gruix d’aquests canvis ja han passat i el moment àlgid ha estat el moment culminant amb l’aprovació del conveni automàtic». Així mateix, va defensar que «el canvi de tendència del sector financer s’ha de començar a veure el 2018 que serà quan tots aquests canvis que ha tingut Andorra en els darrers anys culminaran». Les reformes, va puntualitzar, han de servir per internacionalitzar i diversificar el sector. «Hem d’esperar a finals del 2018 que comenci un nou cicle», va reiterar.

No obstant el decreixement del PIB del sector financer, el coordinador del Departament d’Estadística, Enric Ripoll, va dir que això s’ha pogut veure compensat per l’increment d’altres sectors. «Serà un any relativament difícil pel sector financer, però confiem per l’evidència que tenim, que pot quedar compensat per l’evolució de l’economia no financera», va sentenciar.