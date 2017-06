La variació interanual estimada de l’IPC és del 2,9% al maig

La variació interanual estimada de l’Índex de Preus de Consum (IPC) d’Andorra va ser d’un 2,9% el mes de maig, va informar ahir el Departament d’Estadística en un comunicat. En el cas que es confirmi aquesta xifra això suposaria un descens d’una dècima respecte al mes d’abril, quan la variació interanual de l’IPC va experimentar un creixement del 3%. D’altra banda, la variació mensual estimada del maig en relació el mes d’abril es va situar un 0,2% per sobre.



En comparació amb els veïns, a Espanya el maig del 2017 se situaria en l’1,9%, una xifra que suposaria un decreixement de set dècimes en comparació el mes anterior. En el cas de França el maig es va tancar amb un 0,8%, cosa que comportaria una disminució de quatre dècimes en relació a l’abril.



L’IPC avançat és un indicador que es calcula amb l’objectiu d’aportar la mateixa informació, en temps i qualitat, que les dades publicades pels instituts d’estadística de la Unió Europea i es difon a finals de cada mes.



Aquest indicador es calcula mitjançant la mateixa metodologia que s’utilitza per al càlcul de l’IPC. La diferència entre ambdós indicadors rau en la informació utilitzada. Aquest indicador suposa un càlcul previ de l’IPC amb el 98% aproximat dels preus de maig entrats. Per les sèries de preus que encara no han estat enquestades, s’utilitza el mateix preu del mes anterior. És per això, que l’IPC avançat és només una informació orientativa i, pot ser, que no coincideixi amb l’IPC final.