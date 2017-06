Notícia Calvó defensa les sinergies frontereres com a solució als problemes ambientals Jornada d’economia circular amb 180 professionals relacionats amb la gestió dels residus i del medi ambient La Jordanada sobre economia circular.

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, va inaugurar ahir al matí la 1a Jornada internacional d’economia circular. La trobada, que es va celebrar a Andorra la Vella, va acollir 180 professionals relacionats amb la gestió dels residus i del medi ambient procedents d’Andorra i dels països veïns. En el seu discurs inaugural, la ministra de Medi Ambient va defensar les sinergies transfrontereres, com les plantejades per l’economia circular, amb l’objectiu de trobar solucions a les diferents temàtiques ambientals de la societat actual.

La jornada ha estat organitzada per l’Associació de Gestors de Residus d’Andorra (Agreda), amb el suport del Govern, del Gremi de Recuperació de Catalunya i d’Andbank. Al llarg del matí van tenir lloc diverses conferències i taules rodones amb la participació d’experts de la gestió dels residus i de l’economia circular. Calvó va considerar que les peculiaritats poblacionals d’Andorra impedeixen tancar al Principat el cicle de l’economia circular, i que en cal fer la part corresponent per tal que Andorra es pugui integrar en la mundial.

Tanmateix, va manifestar que en l’àmbit dels residus Andorra ho assolirà abans i que és clau aconseguir desaparellar el consum de recursos naturals i el creixement econòmic. I va afegir que es farà sempre vetllant perquè el desenvolupament sigui sostenible i augmentant la circularitat dels materials a través de tot el cicle de vida dels productes.

El públic assistent a la jornada va ser nombrós i la ministra va reiterar l’aposta decidida de l’Executiu per la millora de la sostenibilitat, a la qual també s’hi suma el teixit empresarial i s’involucra la societat en general. Calvó va recordar que les mesures adoptades en la darrera revisió del Pla Nacional de Residus d’Andorra, pel període 2017-2020, s’integren perfectament en els preceptes de l’economia circular. Aquest és el cas de l’àmbit de la prevenció, on la ministra va evocar que un dels projectes que el Govern està treballant és el foment de les bosses reutilitzables.

Calvó també va posar èmfasi en el treball conjunt entre el Ministeri de Medi Ambient i les administracions dels països veïns i associacions, en un projecte transfronterer i d’economia circular. La ministra va insistir en l’àmbit de la valorització de residus tèxtils.

La titular de Medi Ambient es va referir a la necessitat que tota la societat i sobretot que els consumidors estiguin involucrats en la sostenibilitat i l’optimització dels recursos mitjançant la sensibilització i l’educació sobre el consum i les formes de vida sostenibles. Com a exemple, va esmentar l’aposta pel projecte Escola Verda, que actualment involucra més de 5.500 alumnes i els tres sistemes educatius del Principat.

Diversos experts van participar en la jornada, entre ells, Anabel Rodríguez, directora executiva de la Fundació per a l’Economia Circular; François-Michel Lambert, president de l’Institut Francès per a l’Economia Circular; Josep Maria Tost, director de l’Agència de Residus de Catalunya; Dirk Glaesser, director del Programa de Desenvolupament Sostenible en el Turisme, i Marc Rossell, director del departament de Medi Ambient del Govern.