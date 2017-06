L’hivern tanca amb un 9% més de turistes que la temporada anterior

El nombre de turistes durant la campanya d’hivern, de l’1 de desembre del 2016 al 18 d’abril del 2017, va créixer un 8,9% en comparació al mateix període d’un any abans, va detallar ahir el ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp. Aquesta xifra supera les perspectives del Govern que s’havia marcat un augment d’un 2%. «Realment és una xifra molt millor del que ens esperàvem. Ja vam créixer l’any passat un 8% en turistes i ja vam dir al novembre que era difícil créixer molt, però ha estat així», va ressaltar Camp, en declaracions a la premsa posteriors a l’acte de presentació del balanç de la temporada d’hivern. En total, durant aquest període, van arribar al Principat més de 1,4 milions de turistes.



Per nacionalitats, els espanyols van liderar aquesta pujada. En concret, s’esperava que provinguessin del veí del sud un 2% més de turistes, però han arribat un 11,5% més. També han pujat els visitants d’altres nacionalitats, que s’han incrementat vora del 6%, sense tenir en compte els francesos, que han caigut un 2%. Un dels mercats que ha contribuït a aquest increment és el rus. Tot i que Camp va reconèixer que les xifres no són com les del 2014, quan hi va haver el moment més àlgid del turisme rus i va destacar que venien d’anys de «forts descens» de visitants procedents d’aquest país, ara es torna a recuperar. «El rus, que l’estàvem perdent, que no sabíem si aniria bé, veiem que sí que ha anat bé», va subratllar Camp. El ministre va argumentar que l’increment de l’arribada de turistes de mercats com l’espanyol o el rus es deu que les economies dels seus països es tornen a recuperar. «Hi ha més poder adquisitiu, la gent viatja més i també venen a esquiar més a Andorra», va defensar.



Per contra, però, han disminuït un 2% el nombre de turistes procedents de França i és l’únic mercat que ha baixat. Això es deu, segons el ministre, a què l’hivern passat els visitants procedents del país veí del nord van augmentar un 30%. Per això, el ministre va treure ferro a aquest descens i va manifestar que seria com un element «corrector». A més, va recordar que fa quatre anys van arribar al voltant de 100.000 francesos al país, mentre que aquesta temporada ho han fet uns 153.000. «Jo ho marcaria dins d’un context de creixement amb una aturada aquest any, però no podem dir que estem perdent mercat francès, sinó que ens hem estancat aquest any», va puntualitzar el ministre.

L’abril, el que més puja / D’altra banda, excepte al març, va pujar l’entrada de turistes durant tots els mesos de la campanya. Això es deu al fet que l’any passat la Setmana Santa va caure el març, mentre que enguany la festivitat ha tingut lloc a l’abril. En aquest mes el nombre de turistes es va reduir al voltant d’un 10%. En canvi, fins al 18 d’abril, la data fixada com al final de la temporada perquè és quan tancaven les estacions, hi va haver un augment del 46,2% de l’entrada de turistes.



Tots els sectors van experimentar un creixement de la seva activitat. En el cas de les pernoctacions es van incrementar un 4,5%, mentre que les visites a les oficines dels centres de turisme un 10,6%. En canvi, el creixement de les estacions d’esquí «es va estancar», va dir Camp. De fet, només van augmentar un 0,1% els dies d’esquí. No obstant això, el ministre va ressaltar que els dos dominis esquiables del país, Vallnord i Grandvalira, van incrementar la seva facturació.