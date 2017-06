Dos nous programes atendran un centenar de joves en risc

El Ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior ha detectat un centenar de joves en situació de risc que podrien ser atesos en els dos nous programes que posa en marxa: el Servei d’adolescents en risc (SAR) i el Pla de xoc RmouTE. A més, s’està treballant en un Centre residencial d’educació intensiva, amb capacitat per a 12 joves.



Per al SAR ja s’han identificat 90 expedients judicials de joves de 12 a 18 anys i s’espera poder-ne atendre «15-20 d’entrada, en una primera fase embrionària», va declarar ahir la cap de l’àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats, Aurembiaix Semis, que va puntualitzar que es «prioritzaran els que estan en alta situació de risc». L’objectiu prioritari és evitar que s’adoptin mesures de protecció prop de les famílies, és a dir, que pretén prevenir noves situacions de risc i evitar la cronicitat de les situacions existents. El SAR vol donar resposta als joves i també a les seves famílies i s’oferirà en horari extraescolar per compensar les deficiències socioeducatives que presenten els adolescents.



Per al Pla de xoc RmouTE hi ha identificats deu joves d’entre 12 i 18 anys, i cinc ja han començat a ser atesos. Es tracta de joves amb un expedient judicial obert als quals cal donar «una resposta immediata». Presenten un trastorn de la conducta i/o un consum de tòxics i estan en seguiment per part de l’àrea d’Atenció a la infància i l’adolescència i l’àrea de Justícia juvenil i mesures penals alternatives. El programa es desenvoluparà en dues fases, la primera de les quals servirà per fer una avaluació psicopatològica i de consum de tòxics i un acompanyament educatiu intensiu. En base a això, es redistribuirà els joves atesos als diferents serveis de Salut Mental. En la segona fase es farà una programació educativa intensiva i complementària per treballar, entre d’altres, la conflictivitat familiar, les habilitats socials, o les conductes disruptives, entre d’altres.



D’altra banda, com ja va avançar EL PERIÒDIC, el ministeri treballa en la posada en marxa d’un Centre residencial d’educació intensiva (CREI) que, com va manifestar el ministre d’Afers Socials, Xavier Espot. S’espera que pugui iniciar el seu funcionament aquesta legislatura per atendre fins a una dotzena de joves. El CREI donarà resposta a totes aquelles famílies que veuen com els seus fills han de ser derivats en certs casos a centres de fora del país: des del 2009 se n’han derivat 45.



Espot va subratllar que amb aquests projectes es «cobreix una llacuna» important en la prevenció i atenció de joves en situació de risc als quals se’ls donarà una «resposta completa i global», segons informa l’ANA. El centre serà tancat i d’estada limitada amb mesures estructurals de protecció amb l’objectiu de donar resposta educativa i assistencial als joves que requereixin «sistemes d’educació i aïllament intensius». Està destinat a joves d’entre els 12 i els 18 anys sota la guarda i custòdia del Govern que presentin alteracions conductuals greus, consum de tòxics i/o conductes delictives incipients. L’ingrés formarà part de l’actual ventall de mesures de protecció i hi ingressaran mitjançant un aute judicial i sempre que les alternatives no hagin estat satisfactòries. Els joves estaran interns i se’ls vol preparar per a la reinserció.