Joves consellers de comú

El 10 de juny se celebrarà la 1a Diada del Consell d’infants, una iniciativa proposada per 22 infants de les escoles andorrana, francesa, espanyola i de la Sagrada Família d’Escaldes-Engordany durant la celebració del Consell d’infants de la parròquia. La festa, que tindrà lloc el pròxim 10 de juny, comptarà amb diversos tallers, activitats i, fins i tot, una xocolatada.



Els infants escaldencs tindran l’oportunitat de gaudir d’un taller de rubik, una gimcana i un taller infantil durant la Diada, que tindrà lloc al Prat del Roure i a la plaça Coprínceps. A més, per acabar la jornada s’oferirà un berenar amb coca i xocolata per les famílies que participin en la jornada. La proposta es va plantejar en una sessió anterior del Consell d’infants.



La proposta va agradar «molt» als diferents infants que van participarpart en el consell, ja que segons la portaveu de l’escola francesa d’Escaldes-Engordany, Miren Barciela, la iniciativa els permetrà «estar tots junts, conèixer-nos i fer molts amics». Un fet que també va compartir la representant de l’escola andorrana de la parròquia, Anna Torres, ja que «és un dia per a nosaltres i segur que ens ho passarem molt bé».

D’altra banda, la consellera de Joventut de la parròquia, Laura Lavado, va anunciar la creació d’un nou joc a la zona del Prat del Roure, de cara al mes de juliol, ja que «creiem que amb aquesta nova atracció donarem sortida a les peticions dels infants de 10 a 16 anys». Amb tot, encara es desconeix quin serà aquest nou joc, segons informa l’ANA.



Els infants ho tenien més clar i per a la majoria la nova atracció hauria de ser una aranya, com va explicar el portaveu de la Sagrada Família, Bernat Solanelles, que va confessar que «estem una mica nerviosos per saber què hi posaran». D’altres, com el representant de l’escola espanyola, Rafael Varejao, es van mostrar més convençuts i van assegurar que «volem una aranya perquè a altres parròquies també n’hi ha».



La realització d’un camí per a l’escola francesa va ser una de les propostes recurrents dels infants tot i que, segons va informar el comú, la proposta ja s’ha plantejat al Servei de Mobilitat i durant la Taula de Mobilitat que se celebrarà el dia 12 es tornarà a posar sobre la taula per avançar en aquest projecte.



Els consellers d’infància també van plantejar la necessitat de tenir cura de la natura i la muntanya i van aprovar la creació d’un vídeo dels infants netejant la muntanya, per tal de conscienciar la població. A més, la cònsol major, Trini Marín, va anunciar que en referència a les propostes fetes en altres sessions sobre els excrements de gos, el comú realitzarà una nota de premsa amb diferents cartes fetes per les escoles, perquè la gent prengui consciència d’aquesta problemàtica.