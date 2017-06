Liberals es posiciona: no a l’Heliport Nacional a Tresoles

Diuen els Liberals d’Andorra (Ld’A) que quan va sortir el nom de Tresoles com a terreny candidat a la construcció de l’Heliport Nacional no es van mullar sobre la conveniència de tirar el projecte endavant per la falta de coneixements. El Comitè d’Escaldes va fer-se seu el cas, va crear una comissió i es va dedicar a informar-se. «Han estat dos mesos de nombroses reunions i trobades», va puntualitzar ahir Marc Magallon, «i ja tenim una opinió, podem posicionar-nos». El veredicte és ben clar per a ells: Sí a construir l’Heliport Nacional, però no a Tresoles.



El primer apunt que aporten a les seves explicacions és que el Govern està tenint una «errada de base», segons va definir Alfons Clavera, «perquè aquest terreny ha estat escollit amb total arbitrarietat política i el primer que s’ha de fer és un estudi del país dividint-lo en zones per saber quina és la més favorable i a partir d’aquí, buscar el punt geogràfic adequat».



Els Liberals defensen que Escaldes «es veurà afectada» pel sobrevol del helicòpters. Higini Martínez, coneixedor de què el Govern va concedir el dimecres passat l’elaboració d’uns tretze estudis a una empresa per veure la viabilitat real del projecte, va opinar que és «molt difícil» que un terreny no rebi el vist-i-plau perquè puguin operar helicòpters però que «en termes d’efectivitat» surten més contres que pros: «Tresoles és una zona hostil. Està en un lloc tancat on hi ha vents, sotavents, manca d’altres llocs d’aterratge propers en cas d’emergència, fer-lo en semi-terrassa tampoc és el més adequat; a més, passa per sobre d’habitatges a poca altura i si s’ha de fer entre vuit i deu vols diaris, el so serà molest per a la població», va advertir.



Aixi doncs, els Liberals calculen que, amb tants hàndicaps, el nivell de rendibilitat de Tresoles és d’un 70%, «i perquè un heliport sigui efectiu ha de tenir un 95%», va afegir Martínez. Anant més enllà, Martínez va assegurar que ha parlat amb un tècnic que té línies d’helicòpters «i m’ha dit que si l’Heliport Nacional es fa a Tresoles, ell no es presentarà al concurs».



El curiós del cas és que segons explica el Comitè d’Escaldes, la opinió dels Liberals neix de consultes que han fet amb diversos tècnics experts en la matèria, «com alguns que van sobrevolar la zona quan es va construir el túnel del Dos Valires», però tampoc van aportar als mitjans de comunicació cap informe que corrobori totes les afirmacions que fan. Tot de paraula. I concloent que arran de la roda de premsa convocada ahir, «el Govern freni el projecte».