Un gos de la policia d’Andorra mossega un Mosso d’Esquadra

Un gos de la unitat canina de la policia andorrana va mossegar un Mosso d’Esquadra en la central que aquest cos té a Sabadell. Els fets es van produir un mes enrera quan les dues policies estaven realitzant un entrenament conjunt, segons ha pogut saber EL PERIÒDIC.



En concret, l’animal era un pastor belga malinois, que estava en fase d’entrenament. El gos va mossegar el cap de l’agent, i li van haver de posar 50 punts.

Begut al volant / Per una altra banda, els agents andorrans van detenir ahir un home que va tenir un accident mentre conduïa. En concret, es tracta d’un resident de 32 anys que va sortir ell sol al carrer prop de les dues de la matinada. Els fets van tenir lloc a l’avinguda Francesc Cairat on l’home va sortir de la via, va topar contra un fanal, així com dos vehicles que estaven estacionats.



Un cop va arribar la policia, els agents es van adonar que l’individu anava ebri, per això, li van practicar un control d’alcoholèmia i va donar positiu amb una taxa de 2,68 grams per litre d’alcohol en sang (g/l). Per aquest motiu, els agents van procedir a detenir-lo, ja que conduïa per sobre dels 0,8 g/l, que es considera delicte penal en el país.



Es dona el cas, però, que l’home era reincident. De fet, segons van explicar fonts de la policia, ja havia estat detingut per conduir ebri, tot i que no va especificar dades de quan va tenir aquest succés.



Per aquests fets, li van realitzar un judici ràpid, en el qual es va procedir a retirar-li el carnet de conduir. És per això, que la policia també el va detenir per un delicte contra l’Administració de Justícia pel crebantament d’una ordenança penal de suspensió del permís de conduir.

Evoluciona bé el ferit amb tisores/ En un altre context, l’home que va resultar ferit abans d’ahir a Santa Coloma amb unes tisores evoluciona favorablement, però continua ingressat, van confirmar fonts de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell.



L’home va patir diverses ferides per tot el cos, però totes elles superficials i no van afectar cap òrgan vital, van detallar des del centre mèdic.

Els fets van tenir lloc el dimecres prop a tres quarts de set de la tarda quan els dos implicats van arribar cada un amb el seu vehicle a la gasolinera de l’avinguda Enclar. Allà, els dos individus es van discutir i un d’ells va acabar apunyalant a l’altre amb unes tisores.