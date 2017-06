Lleuger augment de les subvencions esportives

Les subvencions esportives que atorga el Govern a les entitats del país tenen un mínim augment respecte a el 2016. De cara a l’any vinent l’executiu confia en seguir la tendència de pujar les ajudes, amb uns criteris de repartiment que patiran modificacions amb l’aprovació de la Llei de l’esport.



El total d’aquest exercici és de 3.178.065 euros, veinet-se beneficiades fins a 36 entitats. Aquesta xifra és lleugerament superior al 2016, que va ser de 3.113.670. Segueix la tendència dels últims tres anys i s’acosta a números del 2012, que va ser de 3.210.200. Qui té una subvenció major és el BC Andorra, amb 1.250.000, que és una ajuda que es comptabilitza a part de la resta. Per a la seva base és de 179.914. La Federació Andorrana d’Esquí és l’ens una altra vegada que més ajuda rep, amb un milió d’euros. Molt més endarrerit es troba el següent ens, el de muntanyisme, amb 196.000.



Les entitats que perceben la mateixa quantitat que l’any passat són 19, mentre que set l’han vist augmentada. El Comitè Olímpic Andorrà en 82.872 pels esdeveniments on ha de participar, especialment els Jocs dels Petits Estats que s’estan disputant aquesta setmana a San Marino. La federació de bàsquet creix en 3.000 per reestructurar el programa de 3x3, la de gimnàstica en 10.000 en recompensa a la tasca de base que desenvolupa i els resultats obtinguts, i la de vela en 8.000 per fer front a les despeses que representació que suposa la presidència de Josep Maria Pla a la Federació Europea de Vela. També augmenten les de canoa-caic (+5.000), patinatge (+2.760) i golf (+2.000).



Les que veuen reduïdes les quantitats públiques en són 10. Succeeix per diferents motius, des de la desaparició d’algun programa que desenvolupaven, a la renuncia de competicions, la compra de material o que compten amb reserves pressupostàries. Són el BC Andorra, l’Automòbil Club d’Andorra i les federacions de motociclisme, natació, hípica, esports de gel, judo, ciclisme, tir i rugbi. Amb la nova Llei de l’esport, que al mes de setembre es preveu que entri a tràmit parlamentari, provocarà que «segurament ens trobarem molts més canvis», assenyala Olga Gelabert, ministra de Cultura, Joventut i Esports. En aquest sentit estan «treballant amb les federacions per a que sàpiguen que els suposarà», confiant que les ajudes vagin en augment i que es pugui donar més suport a joves promeses, i a aquells que es preparin de cara als Jocs dels Petits Estats que se celebraran a Andorra el 2021.