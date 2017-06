Notícia El Govern suspèn però DA tornaria a guanyar les eleccions El PS seria la primera força entre els residents si poguessin votar i els demòcrates la segona

Els andorrans consideren que la gestió del Govern des de les darreres eleccions del març del 2015 no mereix ser aprovada. En concret, de mitjana li atorguen un 4,77 sobre 10, set dècimes menys que el 2016, segons les dades de l’enquesta política realitzada pel Centre de Recerca Sociològica (CRES). En el cas dels no andorrans les notes són lleugerament millor. I és que per als residents la gestió de l’equip liderat per Toni Martí des del 2015 mereix un 5,88 sobre 10, gairebé mig punt més que el 2016. Pel que fa a l’oposició, els andorrans també són més exigents amb els grups i els suspenen a tots. El més ben parat és el Partit Socialdemòcrata (PS) amb un 4,65, seguit de Liberals d’Andorra (Ld’A) amb un 4,49 i Socialdemocràcia i Progrés (SDP) amb un 4,39. Els no andorrans fan una millor valoració atorgant un 5,6 a liberals i socialdemòcrates i un 5,3 als progressistes.



En canvi, però, la intenció de vot tenint en compte també la simpatia que tenen els ciutadans pels diferents partits en el cas dels que no tenen decidit el vot o els que no contesten, indica que Demòcrates per Andorra (DA) tornaria a guanyar les eleccions generals amb el 37,31% dels vots. Per darrera se situarien Ld’A amb el 23,88% dels vots, el PS amb un 20,9% i SDP amb un 8,46%. Finalment, els Verds obtindrien un 7,96% i altres un 1,49%. Destaca que el 47,5% dels enquestats votarien en blanc, no saben què escollirien o prefereix no contestar. En el cas de mirar només el vot decidit sense tenir en compte la simpatia, aquest percentatge s’eleva fins el 66,3%.



Els residents prefereixen el PS / En el cas dels residents, el 80,9% dels preguntats van assegurar que si poguessin participarien en les eleccions del país i el 13,5% optaria pel PS. Amb tot, DA seguiria tenint un pes important en els resultats amb un 12,3% dels vots. Per darrera se situaria Ld’A (5,7%), SDP (3,4%) i els Verds (2,2%). De la mateixa manera que passa amb els nacionals, destaca un alt percentatge de gent (57,6%) que desconeix a qui votaria.



les institucions i els polítics / Més enllà de les notes i els hipotètics resultats en cas d’unes eleccions generals, l’enquesta del CRES constata un creixement de la desconfiança dels ciutadans envers la política i les institucions. De fet, el 71% dels residents i el 55% dels andorrans confessa que la política els interessa entre poc i gens.



Pel que fa a les institucions, els partits polítics també són els més mal parats. En concret, per als andorrans només mereixen un 4,2 sobre 10 i pels residents un 4,8. Una baixada «significativa», va destacar el director del CRES, Joan Micó, en comparació a la nota del 2016 que arribava a un 4,9 i un 5,11 respectivament.



Finalment, el top 5 dels polítics més valorats són Toni Martí (DA) amb un 11,7% dels punts per als andorrans i 17,2 pels residents, Jaume Bartumeu (SDP) amb 7,7% i 6,3%, David Baró (Ciutadans Compromesos) amb 7% i 3,5%, Pere López (PS) amb el 6,9% i el 4% i Gilbert Saboya (DA) en el cas dels nacionals amb un 4,9% i Trini Marín (DA) per als no andorrans amb un 4,2%.



Els actuals líders polítics tampoc treuen gaire bona nota. Per als andorrans, López i Martí aproven amb un just 5,47 i un 5,03 i Víctor Naudi i Josep Pintat suspenen amb un 4,88 i un 4,72. Els residents són més optimistes i donen un 6,4 a López i Martí un 5,9 a Pintat i un 5,8 a Naudi.