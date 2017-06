Notícia Els ciutadans, a favor de la doble nacionalitat Un alt percentatge també dona suport a rebaixar els anys per ser andorrà Els sindicats recullen firmes per reduir els anys per obtenir la nacionalitat. Autor/a: TONY LARA

La legalització de la doble nacionalitat té un ampli suport tant entre els andorrans com entre els residents. Així s’extreu dels resultats de la darrera enquesta política del CRES que mostra que un 73,5% dels andorrans estaria a favor de tenir més d’una nacionalitat. Un percentatge que creix fins a un 84,1% en el ca dels residents. De la mateixa manera, els ciutadans del país també són favorables a rebaixar el número d’anys de residència necessaris per obtenir la nacionalitat andorrana. Concretament, el 60,7% dels andorrans hi està a favor i el 74,5% dels residents també. En totes dues qüestions ha crescut el percentatge de persones a favor respecte la darrera enquesta que va tenir lloc el 2013.



Augmenta també el percentatge d’andorrans que vol que els residents puguin votar a les eleccions tant comunals com generals, malgrat que en el darrer cas la proporció segueix estan per sota del 40%. Així, el 64,4% d’andorrans veu bé que els residents puguin participar als comicis comunals però només un 38% està a favor que ho facin en les generals. Xifres que són més elevades en el cas dels residents i que ascendeixen al 86,5% en el cas de les comunals i a un 69,4% en les generals.



De la mateixa manera, aspectes com l’organització sindical, el dret a manifestar-se i el dret a vaga també aconsegueixen més suport entre la població oscil·lant entre el 70 i el 90% de persones a favor.



El funcionament de la democràcia / Tot un seguit d’aspectes que es poden relacionar amb el bon funcionament d’una democràcia. En aquest sentit, més de la meitat dels andorrans (52,1%) està poc o gens satisfet amb el funcionament de la democràcia al Principat. Una xifra que varia en el cas dels residents, malgrat que en el seu cas no tenen dret a participar d’actes tan democràtics com l’elecció dels seus governants. Així, poc més de la meitat dels que no tenen la nacionalitat andorrana assegura estar molt o bastant satisfet amb el funcionament de la democràcia al país.