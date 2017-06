Notícia La majoria de la població es defineix políticament de centre L’esquerra i el centre esquerra ocupen el segon lloc en el rànquing d’ideologia Una dona diposita el seu vot. Autor/a: EMILIO PRENAS

La majoria dels ciutadans del país es defineix políticament de centre. Segons l’enquesta política realitzada pel CRES i que es va presentar ahir, en el cas dels andorrans, el percentatge ascendeix al 19,1% dels sondejats i en el dels residents la xifra disminueix dos punts arribant al 17%. En tots dos casos, la segona ideologia amb la qual la població se sent més identificada segons els resultats és l’esquerra i el centre esquerra. Entre els dos sumen un quart de les respostes entre els nacionals i una mica més, un 27,4%, en el cas dels que no tenen la nacionalitat andorrana.



D’altra banda, el 9,3% dels enquestats nacionals es consideren de centre dreta i el 7,3 de dreta. En el cas dels residents, el percentatge s’eleva a un 11,5 els que es defineixen de dretes i un 6,6 els de centre dreta. Els extrems, en els dos casos, reben poc suport. L’extrema esquerra un 1% entre els andorrans i un 0,2 % entre els residents i l’extrema dreta un 0,3% i un 0,8% respectivament.



El director del CRES, Joan Micó, va destacar ahir que en l’enquesta d’enguany han afegit dues respostes més possibles, apolític i indecís. Segons Micó, aquestes dues alternatives han fet que el nombre de persones que no sap que contestar o que prefereix no donar la seva opinió disminuís. Així, entre els nacionals, fins a un 14,1% es considera apolític i un 8,6% està indecís. Un 11,4% no ho sap o no contesta. Entre els residents, les xifres diuen que un 14,5% es defineix com apolític i un 7,8% està indecís. El percentatge de gent que no ho sap o prefereix no contestar arriba al 12,7%.



Preguntats per quina ideologia creu la ciutadania que respon cada partit, el majoria creu que DA i Liberals és de dretes i PS, SDP i Verds d’esquerres. En tots, però, destaca un alt percentatge de gent que desconeix en quina escala ideològica situar-los.