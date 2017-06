El director d’Ensisa «confia» en arribar a un acord amb Saetde

El director d’Ensisa, Conrad Blanch, va destacar ahir que la dissolució de Nevasa encara es pot reconduir. Blanch va assegurar que té «confiança» i que els acords «sempre són possibles», així com que des d’Ensisa es farà el necessari perquè Grandvalira «continuï com fins ara». A més, va remarcar que encara s’està «a temps» de trobar una solució i que ells són «els primers interessats en què tot millori».



Blanch també va destacar que a hores d’ara no ha pogut parlar directament amb l’accionista majoritari de Saetde, Joan Viladomat, ja que es troba fora del país. Per tant, va especificar que «desconeix» les raons que han portat Viladomat a demanar la dissolució, tot i que no creu que la plataforma de Soldeu n’hagi estat el detonant, ja que la infraestructura «dona prestigi a tota la marca Grandvalira i al mateix país».



D’altra banda, Blanch va recordar que en els darrers anys cada societat (Ensisa i Saetde) «ha fet el que ha pogut per evolucionar, i tots junts hem pogut créixer, perquè la marca Grandvalira som tots», i va afegir que si la plataforma no es fa, Soldeu «no podrà acollir les finals de la Copa del món», i això seria negatiu per a Andorra.

El Govern no intervindrà / A més, el cap de Govern, Toni Martí, va puntualitzar ahir que per ara l’Executiu no té intenció d’intervenir en l’afer de la plataforma. Són Ensisa i Saetde els qui «han de trobar un clima de confiança mútua, i així o desitja el Govern», va matisar Martí. A més, va remarcar que l’Executiu defensa «la marca Grandvalira i qualsevol acció de promoció del Principat». Tanmateix, el cap de Govern va destacar que és «bo per Andorra» que es pugui trobar una situació de «calma», i que sigui quina sigui la decisió que es prengui, Martí no en «criticarà cap» ni es «posicionarà a favor» d’uns o altres.

La plataforma / Blanch i Martí van realitzar aquestes declaracions durant la presentació del projecte de la plataforma esquiable i pàrquing soterrat de Soldeu. Canillo va presentar el pla davant dels ciutadans i va especificar alguns detalls de la infraestructura, com que tindrà una extensió total de 17.000 m2 i que el pressupost global de les obres serà de 24 milions d’euros, un cost que assumirà al cent per cent Ensisa.

La plataforma permetrà donar compliment a les recomanacions que va trametre la Federació Internacional d’Esquí (FIS) l’any 2012 perquè Andorra pogués acollir les finals de la Copa del món d’esquí. Entre altres modificacions, la FIS proposava fer un espai d’arribada a la pista més gran, adequar una zona més àmplia per als mitjans de comunicació i fer grades per al públic.



A més, la pista comptarà amb un aparcament cobert de tres plantes que acollirà prop de 450 places, «i el mateix sostre de la infraestructura formarà part de la plataforma», segons va detallar l’arquitecte del projecte, Lluís Viu.



Viu també va especificar que la plataforma estarà 35 metres per sobre del riu, i que connectarà Soldeu amb la muntanya «canviant el paradigma del poble, ja que passarà a estar a peu de pista».



Les obres tindran una durada aproximada de 18 mesos i es preveu que s’iniciïn a finals d’aquest mes. La construcció es realitzarà en uns terrenys cedits per la família Calbó i la concessió tindrà una vigència de 99 anys. Durant aquest període, Ensisa podrà explotar les infraestructures construïdes per la mateixa societat (com la plataforma i l’aparcament).