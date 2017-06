Torres assegura que l’acord d’intencions segueix en peu

El cònsol major d’Encamp, Jordi Torres, va aclarir ahir que l’acord d’intencions amb l’accionista majoritari de Saetde, Joan Viladomat, segueix en peu. Torres va detallar que s’estan realitzat diverses negociacions entre ambdues parts i que la voluntat és tenir enllestit l’acord durant aquest any.



Si finalment no es pot arribar a un consens, l’acord igualment es tancarà, «perquè volem desbloquejar» la situació amb Saetde. D’aquesta manera, s’anul·larà l’acordat en el seu moment amb Viladomat i s’estudiaran altres vies de negociació, ja que si no s’arriba a una conciliació, «significarà que estem lluny de l’acord que llavors es va plantejar».



Tot i això, Torres va reiterar que la voluntat és seguir endavant amb les negociacions i que encara queden sis mesos per prendre a una decisió.

El cònsol també va especificar que l’acord d’intencions no té res a veure amb la dissolució de Nevasa i que no creu que Viladomat hagi pres la decisió d’abandonar la societat per una qüestió de tensions entre el comú i l’accionista, ja que com va recordar, les negociacions segueixen vigents i Viladomat no ha mostrat «en cap moment» un neguit per aquesta qüestió.

Cessió fins l’any 2065 / La minoria del comú va denunciar en diverses ocasions que l’acord d’intencions no era legal. Els consellers al·legaven que no es podia allargar la cessió dels terrenys fins l’any 2065 sense obrir un concurs i realitzar un seguit de passos. Al respecte, Torres va respondre ahir que els estatuts «preveuen» que hi pugui haver ocasions «en què s’allargui la concessió» , i l’acord amb Viladomat seria una d’elles.