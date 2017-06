Rascagneres lloa l’actuació «impecable» d’Alcobé

L’advocat de l’exministre Jordi Alcobé, Jean Michel Rascagneres, va defensar ahir que el seu client ha actuat en tot moment de forma correcta i amb accions «impecables».



Rascagneres va fer aquestes declaracions després que Alcobé declarés dimecres passat davant de la justícia andorrana com a encausat en l’afer Meritxell Mateu. L’exministre va explicar durant dues hores tot el succeït en relació al projecte assegurador que volia iniciar Banca Privada d’Andorra (BPA) amb la multinacional Allianz.



A més, l’advocat va destacar que des d’una visió «objectiva» considera que no hi ha d’haver cap «preocupació» per part del seu client, ja que «no veig res perquè s’hagi d’acusar» a Alcobé. I és que ell va fer les coses de la «millor manera possible i com qualsevol altre les hagués fet».

Rascagneres també va puntualitzar que estan «contents» vers el fet que la justícia els hagi cridat a declarar, perquè el fet s’entén com una «garantia» i no com una «acusació».

Altres testimonis / A banda d’Alcobé, dimecres també van declarar dos excompanys de Mateu quan estava al partit de Demòcrates per Andorra (DA), el president del grup parlamentari de DA, Ladislau Baró i l’exconseller demòcrata Xavier Montané. Ambdòs ho van fer en qualitat de testimonis i citats per la batlle.



El PS celebra la investigació / Des del Partit Socialdemòcrata (PS), David Rios va destacar ahir que celebra el fet que s’hagi «obert una investigació» al voltant de l’afer Mateu i que d’una vegada per totes «es busquin responsabilitats». I és que segons Rios, tant Mateu com Alcobé «tenien càrrecs destacables» i aquests havien d’actuar «de forma modèlica». Tot i això, Rios va destacar que acceptaran la decisió que prengui la justícia, «sigui quina sigui».



El projecte / Segons va especificar Rascagneres, el projecte assegurador era «molt positiu per a Andorra», i en un inici, els informes avalaven «la viabilitat» de la iniciativa. Però després que es veiés que s’havien de fer unes modificacions legislatives i inversions econòmiques, «es va decidir aturar» el pla, perquè es va veure que no seria «rendible».



L’advocat també va destacar que l’inici d’aquest projecte es va fer en plena «obertura econòmica» i que els fets es remunten al juliol de l’any 2011 i finalitzen l’any 2013.



‘Afer Mateu’ / La consellera general demòcrata, Meritxell Mateu, va anunciar l’octubre passat la seva dimissió després que sortissin a la llum diversos correus electrònics que demostrarien que va utilitzar el seu càrrec per intentar influir al grup parlamentari demòcrata i al Govern per canviar la legislació amb interessos privats mentre treballava per Banca Privada d’Andorra (BPA) entre 2012 i 2013. Entre els destinataris i remitents dels correus es trobava l’exministre Alcobé, entre altres.



Malgrat abandonar l’escó, Mateu va defensar la seva innocència i va reiterar que sempre va actuar «per l’interès general». Va assegurar que en tot moment va actuar amb la «màxima probitat, honestedat, integritat i respecte».



Els motius que la van portar finalment a prendre la decisió van ser, segons va manifestar, perquè no volia seguir «fent de política en mig d’un clima extremadament enrarit on les difamacions són llei i on la dignitat del polític es qüestiona cada instant».