Notícia L'Alt Urgell lidera el rànquing de reclamacions de consum Movistar continua encapçalant les queixes dels clients Presentació del balanç de reclamacions de consum, ahir.

La resolució de reclamacions de consum mitjançant la mediació han augmentat prop d’un 9% aquest any passat a l’Alt Pirineu i Aran, on l’Alt Urgell és amb diferència la comarca on es presenten més queixes: 89 durant el 2016. La majoria segueixen tenint a veure amb la telefonia, amb Movistar al capdavant, informa RàdioSeu.



La Seu d’Urgell va acollir ahir la presentació del balanç anual territorial de l’Agència Catalana del Consum (ACC), amb la presència de la seva directora, Montserrat Ribera, acompanyada de la delegada del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, Rosa Amorós, i el director dels Serveis Territorials d’Empresa i Coneixement a Lleida, Ramon Alturo.



Al 2016 es van resoldre 100 casos per la via de la mediació de consum, un 8,7% més que l’any anterior. Les telecomunicacions i internet continuen sent el sector que acumula més casos amb un 50% del total. Les segueixen els serveis de subministraments bàsics —aigua, electricitat o gas—, amb el 17%; i altres serveis generals de consum (16%), que inclou lloguer de vehicles en un altre país, serveis turístics contractats, comerç detallista i comerç en línia o Internet, activitats immobiliàries, cursos, esdeveniments esportius i espectacles.



Per companyies, Telefónica-Movistar encapçala les reclamacions amb 32, de les quals 20 s’han resolt amb mediació i cinc mitjançant un laude. La segueixen Orange (27), Vodafone (24) i l’elèctrica Endesa (24). També hi figuren Vueling (12), Gas Natural (7) i CaixaBank, Turkish Airlines i Bernadó-Bernadó, amb dues cadascuna.



Per comarques, a l’Alt Urgell es va registrar 89 reclamacions. La segueixen a més distància el Pallars Jussà (46), el Pallars Sobirà (33), la Cerdanya (28), l’Alta Ribagorça (28) i l’Aran, on només hi va haver nou peticions.