L’FC Andorra busca una victòria amb dedicatòria

Partit dels que es recordaran, per tot el que l’envolta. Esportivament, per la possibilitat que té l’FC Andorra per ascendir a la Tercera Divisió. Però aquesta circumstància queda en un segon pla després de la mort la setmana passada del seu entrenador, Emili Vicente. Se’ns dubte, els jugadors voldran dedicar-li la victòria.



Setmana fora del comú la que ha hagut de superar la plantilla, tocada per la defunció del tècnic. Richard Imbernón i Eloy Casals van agafar les regnes dels entrenaments i seran a la banqueta demà contra la UE Sants. «No venen a canviar res, simplement a ajudar, a sumar», afirma Cristian Martínez, exposant que «hem intentat passar la setmana el millor possible anímicament. Físicament arribem bé al final de temporada». Aquesta ha estat una «setmana atípica i les emocions estaran a flor de pell» al matx al camp de l’Energia de Barcelona. «Hi ha coses que sempre venen al cap, però una vegada que estàs entrenant no penses gaire. No hi ha una altra que seguir endavant» per tractar de guanyar i «una vegada amb les botes posades intentar donar el màxim possible».



Qui guanyi en el duel entre el Sants i l’FC Andorra tindrà garantit jugar la promoció d’ascens. Als barcelonins també els serveix l’empat, ja que tenen el goal average a favor. El vencedor obtindrà l’ascens directe si el líder, la UA Horta, no és capaç de derrotar al CF Lloret. Per la transcendència que té, «és un partit que a tothom li agrada jugar, on et jugues tot el que has estat treballant durant l’any», afirma Cristian, remarcant que «anirem des del primer minut a pel partit», on «defensivament hem de ser seriosos i a dalt les ocasions convertir-les». Espera a un Sants que «no crec que arrisqui» i que estigui «posat al darrere, sortint ràpid a les contres». Per aquest matx els tricolors només tenen la baixa del lesionat Uri. A Barcelona no estaran sols, ja que baixaran seguidors tant en cotxes particulars com en l’autocar que posa a disposició el club. L’entrada és gratuïta i el camp de l’Energia estarà ple de gom a gom per veure un partit que serà decisiu.