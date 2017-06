Saetde encara gestionarà els terrenys durant 20 anys més

El conveni vigent entre el Comú d’Encamp i la societat Saetde en relació a la concessió dels terrenys que alberga el domini esquiable finalitzarà en dues dècades, així ho estableix el contracte que van signar ambdues parts fa més de 50 anys.



Tot i això, l’any 2015 el comú encampadà i la societat d’esquí van establir un acord d’intencions que proposava ampliar la concessió fins el 2065, malgrat que a dia d’avui encara no hi ha un conveni legal que ratifiqui dit acord.



L’acord / Entre altres termes, l’acord donava la possibilitat a Saetde d’explotar els terrenys de la zona d’Envalira fins al riu de Massat, a canvi de renunciar a la zona del Cercle de Pessons i Cubil.



Així mateix, permetia una rebaixa de l’1% en el cànon que Saetde ha de pagar al comú, mentre que la corporació passaria a pagar un 10% menys per la gestió del Funicamp.



Aquestes premisses (que es van negociar amb el comú anterior), només s’establiran si l’actual corporació hi està conforme i si finalment s’acaba ratificant l’acord d’intencions. Al respecte, el cònsol major d’Encamp, Jordi Torres, ja va informar dijous passat que el comú i Saetde estan negociant per «desencallar» la situació, i que si a finals d’aquest any no s’arriba a un consens, l’acord es donarà per acabat. Llavors, es mirarà d’establir altres camins de negociació o d’arribar a un acord diferent al que s’ha estat estudiant des de fa gairebé dos anys.