Andorra celebra el dia del Medi Ambient amb expedicions

El proper dilluns se celebra el Dia Mundial del Medi Ambient, una efemèride que té origen l’any 1972 a l’Assemblea General de les Nacions Unides. Aquest any, el tema escollit per recalcar la cita és Connectar les persones amb la natura.



Una de les iniciatives que tindran lloc a Andorra per commemorar el dia seran les expedicions per turistes que organitzen en col·laboració el Cenma (de l’Institut d’Estudis Andorrans), el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, amb el suport també d’EarthWath Institute, d’Andorra Turisme i del Comú d’Ordino.



L’objectiu d’aquestes expedicions és que els visitants s’impliquin en l’estudi de caràcter científic sobre els efectes del canvi climàtic i sobre el medi natural en un país de muntanya.



En total, aquest any seran nou els equips internacionals que visitaran la vall d’Ordino entre el maig i l’octubre. Cada grup passarà nou dies a Andorra treballant directament amb la fauna i flora d’alta muntanya per descobrir com el canvi climàtic està modificant aquest hàbitat i quines adaptacions es generen per tolerar-lo. El passat mes de maig ja van venir les dues primeres expedicions, amb una vintena de participants d’arreu del món.