L’estrès hídric d’Andorra

Els efectes del canvi climàtic són cada cop més nombrosos i –segons els experts– més negatius. Un d’ells és l’estrès hídric, que es produeix quan la demanda d’aigua és més important que la quantitat disponible durant un període determinat o quan el seu ús es veu restringit per la seva baixa qualitat.



Segons el darrer informe elaborat per World Resources Institute (WRI) sobre aquest tema, «33 països s’enfrontaran en 2040 a una situació d’estrès hídric extremadament alta».



L’estudi fa una estimació de l’estrès hídric que tindran els diferents països del món l’any 2040, i entre ells, està Andorra, que se situa en la posició 41 (de 161 països) amb una valoració de 3.75 (sobre cinc) d’estrès hídric. Segons l’estudi, un 3,75 es troba en la franja «alta» d’estrès hídric.

La llista de tots els territoris que engloba l’informe s’encapçala amb Bahrain amb una valoració de cinc sobre cinc d’estrès hidràulic i es tanca amb el sud de Sudan, que es qualifica amb un zero.



Val a dir que l’informe fa una comparació de l’estat de l’aigua dels països en relació als seus darrers anys, per tant, la llista no mosta veritablement qui tindrà més o menys problemes amb l’aigua l’any 2040, sinó qui haurà empitjorat o millorat més en aquest àmbit agafant com a punt de partida l’evolució de cada país en particular.



En relació als països veïns, l’estudi situa Espanya en la posició 32 amb una nota global de 4.07 i França en el número 71, amb una valoració de 2,28. Per tant, el país gal seria (entre Andorra, França i Espanya) el que tindrà una evolució menys negativa pel que fa a la seva aigua.



Metodologia / Els investigadors de WRI han utilitzat un conjunt de models climàtics i escenaris socioeconòmics per analitzar els recursos i demandes d’aigua potable a 167 països en les properes tres dècades.

Malgrat que –segons l’informe –molts dels països que tindran més problemes d’aigua estan relacionats amb conflictes o problemes socials, també s’especifica que el problema de l’aigua afectarà els països més industrialitzats, amb l’exemple de Califòrnia o els Estats Units. De la mateixa manera, l’estudi recorda que grans països com la Xina i l’Índia s’enfronten també a seriosos problemes de subministrament i manteniment de la qualitat de l’aigua disponible per a la població.



Finalment, l’estudi destaca que el canvi climàtic, el desenvolupament econòmic, la urbanització i el creixement de població tindran un impacte en la disponibilitat d’aigua arreu del món.