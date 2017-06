Notícia La pluja com a enemic Tret de sortida de la Festa de la Joventut amb la mirada posada en el temps El Cor Rock d’Encamp, minuts abans de l’actuació al Parc Central, ahir. Autor/a: ANA / M. J.

Per tercer any consecutiu, el Parc Central acull la Festa de la Joventut d’Andorra la Vella. Des de les sis de la tarda d’ahir i fins la una de la matinada d’aquest diumenge, la 13a edició presenta diverses activitats gratuïtes, amb caràcter lúdic, esportiu i musical, destinades a joves de 12 a 30 anys, posant especial èmfasi en els preadolescents. Tot i això, la nova edició de la festa va començar amb algunes cancel·lacions a causa de la pluja.

Segons ha informat la directora de Cultura, Joventut i Participació Ciutadana, Patty Barfino, el campionat de vòlei 3x3 programat per a les sis de la tarda es va suspendre a causa del mal temps. Amb tot, la directora va avançar que «per poc que faci bon temps» es tiraran endavant totes les activitats que es fan fora de l’envelat, però va afirmar que «la pluja és el principal enemic». Les activitats nocturnes, que són el plat fort de la festa, no perillen perquè ja estaven programades a l’interior de l’envelat.

Precisament els concerts de nit són les activitats que tenen més èxit i que esperen més afluència de públic, segons va indicar Barfino. «És l’aspecte de la festa que més va dirigit a adolescents i aquests no sempre tenen l’oportunitat de sortir per la nit». Per tal d’eliminar el consum d’alcohol dins la festa, com a novetat d’enguany s’ha decidit no vendre cap beguda alcohòlica, ni a majors ni a menors d’edat. A més, un cordó policial s’instal·larà a l’entrada del Parc Central i realitzarà el registre de bosses perquè no es pugui realitzar cap botellón. Tot i això, «el problema del consum d’alcohol no ve d’una sola causa, els pares, les escoles o qualsevol altre recurs al qual els joves s’adrecin són els més indicats per fer una bona prevensió», va avisar la directora de Cultura, Joventut i Participació Ciutadana.

Ahir a la nit, els joves van poder gaudir dels plats forts, des de les vuit de la tarda, amb l’actuació de Batocam de l’escola andorrana i del Cor Rock d’Encamp. Més tard, el grup Punjers love the 80’s va tancar les actuacions de divendres al vespre. Pel que fa a les actuacions musicals d’avui, cal destacar la participació dels discjòqueis Jexthrill, Germi i DJ AAC. En edicions anteriors, l’afluència a la festa ha estat d’uns 3.000 joves al llarg de les activitats dels dos dies.