Notícia BancSabadell resisteix l'impacte de l'intercanvi automàtic El director general assegura que la regularització de clients forans gairebé ha finalitzat el 2016 Un moment de la reunió de la junta general d'accionistes de Banc Sabadell d'Andorra que va tenir lloc ahir al Centre de Congressos de la capital.

BancSabadell d’Andorra va tancar el 2016 amb un resultat positiu de 8,5 milions d’euros, gairebé un 12% més que l’any precedent. Unes xifres que, segons va destacar ahir el director general de l’entitat, Josep Segura, són les «millors de la història». En aquest sentit, va destacar que els bons resultats responen a l’estratègica de centrar-se en la branca comercial, la qual cosa els ha permès resistir a l’impacte de l’entrada en vigor de l’intercanvi automàtic d’informació fiscal que afecta més a la banca privada perquè en molts casos els clients decideix treure els diners del país. Segons Segura, l’entitat pràcticament treballa al «100% al mercat domèstic, fent només banca a Andorra».



El director general de BancSabadell també va deixar clar que «aquest segment del mercat no era la nostra prioritat» i que els clients que es trobaven en aquestes situacions –estrangers que tenien dipositats els seus diners al Principat– «ja les han resolt». En aqueta línia va remarcar que «estem creixent de manera significativa» i que la marxa de clients «ha estat poc rellevant en el nostre cas» i «pràcticament ha finalitzat el 2016».



Les previsions de creixement també són bones per l’entitat, tal com va augurar el seu director general, ja que va assegurar que «encara no hem tocat sostre».

Actualment, la quota està situada prop del 20% pel que fa a clients particulars i en un 40% en empreses. L’evolució de la quota segueix en creixement «fruit de la dedicació al 100% al mercat andorrà», va destacar Segura. També van destacar que els clients utilitzen cada vegada més els canals digitals per relacionar-se amb el banc. L’increment de clients que operen per mitjà del mòbil i mitjançant la pàgina web ha estat del 12,5%. El total de visites al web s’ha incrementat un 16,1% i el nombre de connexions a la nostra app ha crescut un 185,3%.



D’altra banda, pel que fa a la inversió creditícia, el banc ha passat de 370 a 358 milions d’euros. Malgrat aquesta situació, va manifestar Segura, «volem continuar potenciant la concessió de crèdit». «La nostra forta capitalització i la bona posició de liquiditat ens permeten satisfer la demanda de crèdit solvent, que esperem que hi vagi havent a mesura que la recuperació econòmica es vagi consolidant», va afegir.



En aquest sentit, van indicar que «hi hauran oportunitats d’incrementar la inversió creditícia» en el sector comercial i «les volem aprofitar». Pel que fa al sector immobiliari, va indicar que «hi ha encara una oferta molt significativa que limita les operacions noves en aquest sector».