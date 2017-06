Notícia Preocupació dels liberals per la desconfiança amb la política El grup creu que calen accions per demostrar que l’interès general preval

Els darrers resultats de l’enquesta del Centre de Recerca Sociològica (CRES) mostren com cada vegada més els ciutadans perden la confiança en les institucions i, també, en els polítics i de manera general en la política. Més enllà d’aproximacions a qui podria guanyar les eleccions, en una enquesta on el 40% de la mostra encara no sap qui votarà i un 16% més prefereix no contestar aquest apartat, el Grup Parlamentari Liberal es mostra «preocupat» per la pèrdua de confiança dels ciutadans en la política i tot el que l’engloba.



Els liberals creuen que és necessari aproximar-se de nou als ciutadans i recuperar la confiança a través d’accions que «demostrin que els polítics d’aquest país posem, de nou, per davant els interessos del país i de la societat andorrana d’una manera indiscutible». «Cal que la classe política demostri que està a l’altura de les circumstàncies», conclouen.